Während der Fahrer auf dem Weg von Löhne auf der Bünder Straße an einer Einmündung in Richtung Quellental abbog, stieß er mit einem Verkehrsschild zusammen. Daraufhin wendete der Fahrer und fuhr weiter in Richtung Herforder Straße. Nach weiteren 200 Metern stellte er den Wagen ab, um sich auf den Weg nach Hause zu machen.

Ein Zeuge bemerkte nach Angaben der Polizei sowohl das beschädigte Schild als auch den Abgestellten Seat Leon des Fahrers. Der ebenfalls 25-jährige Mann aus Ronnenberg alarmierte sofort die Polizei, die mit dem eigenständig zurückkehrenden Unfallfahrer einen Alkoholtest gemacht hat.

Weil das Auto Treibstoff verloren hat, musste auch die Feuerwehr zum Binden der Flüsigkeiten gerufen werden. Den Ergebnissen der Blutprobe zufolge wird dem Löhner Fahrer nun sein Führerschein entzogen. Außerdem wird ein Gerichtsverfahren folgen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mindestens 3200 Euro.