Von Sonja Gruhn

Löhne (WB). »Alle fünf Minuten verliebt sich Abfall in diesen Mülleimer« – das ist nur einer von einigen einfallsreichen Sprüchen auf ebenso kreativ gestalteten Mülleimern, die Hobby-Künstler im Alter von neun bis 100 Jahren am Sonntag auf die Tonnen gebracht haben. Zu der Aktion Farbeimer hatte die Stadtmarketing AG Löhne aufgerufen.

Ziel war es, durch Graffiti-Kunst mehr auf die grauen Abfalleimer aufmerksam zu machen, so dass sie häufiger für ihren eigentlichen Zweck genutzt werden und die Stadt sauberer wird – mit dem positiven Nebeneffekt, dass es in Löhne auch etwas bunter wird.

Vorsichtshalber hatte Abfallberater Roland Wieg zunächst 20 der runden Mülleimer in Normalgröße sowie eine 240-Liter-Tonne aus Stahlblech für die Aktion, die von Künstler Patrick Brehmer aus Witten betreut wurde, bereitgestellt. Insgesamt 24 Anmeldungen gab es.

Und dabei waren nicht nur Einzelpersonen, sondern auch Gruppen, beispielsweise einige Bewohner des Seniorenzentrums An der Werre, Jugendliche kamen mit Freunden, Kinder brachten ihre Eltern mit, so dass sich schließlich – inklusive einiger Zuschauer – etwa 50 Personen hinter der Werretalhalle versammelt hatten. So ist es gut möglich, dass die Aktion wiederholt wird. Durch die Unterstützung von Sponsoren konnten die benötigten Materialien wie Farbspraydosen, Abdeckvlies, Malerkrepp und Ähnliches angeschafft werden.

Geometrische Formen als Vorgabe

Als einzige Vorgabe für die Hobby-Künstler hatte Patrick Brehmer geometrische Formen genannt. Ansonsten konnten die Sprayer ihrer Fantasie freien Lauf lassen. Als besonders kreativ stellten sich dabei Lara Sophie Wiesinger und Indra Stäube heraus, die sich zum Schluss noch die große Tonne vornahmen und bei einer weiteren kleinen geschickt geometrische Formen mit einem Landschaftsmotiv verbanden. Die beiden 17-Jährigen hatten gleich zu Beginn auch die Frage »Ab in die Tonne... oder ins Meer?« mit aufgemalt.

Diesem Beispiel folgten auch einige andere Teilnehmer. So waren Sprüche wie »Fütter mich!«, »Gib Müll, sonst Schelle«, »Dein Müll braucht ein Zuhause«, »Bleib sauber!«, »Umweltverschmutzung bekämpfen« oder »Müll? Nehme ich!« auf den Eimern zu lesen.

Während Adrian (10) konzentriert mit Hilfe seines Vaters Martin Baumann an seiner Tonne arbeitete, wurde sein Freund Justus (9) von seinem Vater Henning Bökamp unterstützt. Ein paar Tische weiter sagten Jakob Böttcher (17) und Lea Peters (17) von der Sippschaft »Missglückte Welt« sowie Jannik Sander (27) und Selina Schlömp (24) dem Müll den Kampf an.

Und Betreuungskraft Katarina Hoffmann war mit den Bewohnern des Seniorenzentrums An der Werre Gisela Rehmet (90), Hildegard Steinigans (84), Irene Harnos (70) und Friedrich Tüsshoff (100) zum Sprayen gekommen. Sie verzierten ihren Eimer sogar mit Hilfe einer Schablone mit dem Logo der Einrichtung.