Von Rajkumar Mukherjee

Löhne (WB). Das Gebäude des August-Griese-Berufskollegs (AGB) muss saniert, vielleicht sogar abgerissen und neu gebaut werden. Der Grund dafür ist die in der Raumluft der Schule nachgewiesene chemische Verbindung Polychlorierte Biphenyle (PCB).

Den Sachverhalt bestätigen Pe­tra Scholz, Sprecherin des Kreises Herford, sowie Frank Schnelle, Leiter des AGB, auf Anfrage des WESTFALEN-BLATTS.

Eine Sanierung würde nach Informationen dieser Zeitung etwa 35 Millionen Euro kosten. Die Höhe der Kosten für einen Neubau ist derzeit nicht bekannt. Am Mittwoch sollten die Mitglieder des Kreisausschusses darüber in nicht-öffentlicher Sitzung beraten, sagt Petra Scholz. Zum Ergebnis soll es am Donnerstag eine Mitteilung des Kreises geben.

Auffälliger Geruch löst Messungen aus

Im Gebäude des AGB seien bei Innenluftmessungen in den Räumen erhöhte Werte von PCB nachgewiesen worden, teilt Petra Scholz mit. Die Ursache der PCB-Bestandteile am AGB lassen sich vor allem auf die Heizungsfarbe und Dichtungsfugen zurückführen. Diese mit PCB belasteten Farben und Fugen seien beim Bau des Schulgebäudes mit der Fertigstellung 1970 verwendet worden.

Über den Nachweis von PCB in der Raumluft waren im Mai 2018 zunächst die Lehrer, später die Schüler und Eltern informiert worden. Das geht aus einer Pressemitteilung des Kreises von Mai 2018 hervor. Wegen eines auffälligen Geruchs in einzelnen Räumen war zuvor die Messung vorgenommen worden. Dabei waren Werte von 1000 bis 2000 Nanogramm pro Kubikmeter (ng/m 3 ) Raumluft gemessen worden. Ab 3000 ng/m 3 gebe es Handlungsbedarf binnen eines Jahres. »Bisher gibt es bei diesen Konzentrationen noch keine Hinweise auf schädliche Wirkungen«, hatte Gesundheitsamtsleiterin Dr. Marie-Luise Kluger laut der Pressemitteilung von Mai 2018 erklärt.

Lüftungsplan und Grundreinigung

Durch Sofortmaßnahmen seien die PCB-Werte mittlerweile reduziert worden, teilt Petra Scholz mit. Dazu sei ein Lüftungsplan für alle Schulräume mit 20-minütigem Stoßlüften von Schulbeginn an festgelegt worden. Auch eine Grundreinigung sei vorgenommen worden. Zudem würden die PCB-Werte alle drei Monate geprüft. »Auch ist in Absprache mit der Bezirksregierung Detmold auf keinen Fall eine Schließung erforderlich«, teilt Pe­tra Scholz mit. Auch Luftreinigungsgeräte seien weiter im Einsatz. Unterdessen werde in Ruhe mit der erforderlichen Zeit über geeignete Problemlösungen beraten.

Aufgrund der erhöhten PCB-Werte im AGB seien auch die anderen vier Berufskollegs und die Förderschulen des Kreises Herford untersucht worden. Dabei seien keine Belastungen festgestellt worden.

Dass das Thema PCB bereits in mehreren politischen Gremien beraten worden ist, bestätigt Frank Schnelle: »Die Angelegenheit war Thema im Schul-, Kultur- und Bauausschuss.« In Absprache mit dem Kreisdezernent Norbert Burmann wolle er nun zunächst die weitere politische Beratung abwarten.

Thema könnte Kreistag Ende September beschäftigen

Nachdem die Mitglieder des Kreisausschusses am Mittwoch beraten haben, könnte das Thema auch den Kreistag Ende September beschäftigen.