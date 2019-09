Löhne (WB/sg). Die Rußrindenkrankheit ist auch in Löhne angekommen. Nach dem Waldgebiet Homberg im Herforder Stadtteil Falkendiek, in dem etwa 350 Ahornbäume betroffen sind , ist der Pilz jetzt auch am gut drei Kilometer entfernten Spatzenberg in Löhne angekommen.