Von Sonja Gruhn

Löhne (WB). An einem der Projekte, für die Gerald Blome (46) künftig zuständig ist, steigt er beinahe jeden Tag aus und ein: am Löhner Bahnhof. Denn der neue Leiter des Amtes für Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz der Stadt Löhne pendelt täglich mit dem Zug von seinem Wohnort Bielefeld in die Werrestadt.

»So sehe ich jeden Tag, was am Bahnhof los ist. Man lebt das Projekt sozusagen«, sagt Blome. Die Amtsleitung hat der 46-Jährige bereits am 15. August von Ulrich Niemeyer, der inzwischen Baudezernent und allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters ist, übernommen. »Für die Stelle, die wir vor der Sommerpause öffentlich ausgeschrieben haben, gab es zahlreiche Bewerber«, sagt Bürgermeister Bernd Poggemöller, der den neuen Mitarbeiter gemeinsam mit Ulrich Niemeyer am Donnerstag vorgestellt hat.

Drei der Bewerber, die alle die Voraussetzung erfüllt hätten, seien eingeladen worden. Durch sein Hochschulstudium Raumordnung sei daraus Gerald Blome als Bestgeeigneter hervorgegangen, sagt Poggemöller.

»Tolle Projekte für die nächsten Jahrzehnte«

Nahe an der Stadtgrenze von Löhne in Hüllhorst aufgewachsen, hatte Gerald Blome 1992 sein Abitur in Löhne gemacht und anschließend Raum- und Stadtplanung in Berlin und Dortmund studiert, bevor er in diversen Planungsbüros und für eineinhalb Jahre bei der Deutschen Bahn im Bereich Immobilien arbeitete.

2000 wechselte Gerald Blome zur IHK Ostwestfalen zu Bielefeld, wo er bis zu seiner Anstellung in Löhne als Stadtplaner in beratender Funktion tätig war. »Ich hatte den Wunsch, jetzt auch mal aktiv Planungen zu machen und diese auch ganz oder teilweise zu verantworten«, sagt Blome. »Und dies wollte ich dort machen, wo ich meine Wurzeln habe«, fügt er hinzu. »Hier gibt es viele tolle Projekte, die für die nächsten Jahrzehnte reichen. Es ist eine Tätigkeit, die ich mir gut vorstellen kann, und auch die Stadt in dieser Größe ist okay.«

Entwicklung des Bahnhofes mit Ehrenamtlichen

Zu seinen Bereichen zählen neben dem Großprojekt Bahnhof, bei dem er als Projektleiter fungieren wird, auch Gewässer, Wälder und als Stadtentwickler natürlich auch der Bereich Bauen. »Wenn wir den Bahnhof so entwickeln wollen, wie es bereits kommuniziert wurde, dann müssen wir alles bündeln und den Weg zusammen mit den Ehrenamtlichen vom Verein ›Löhne umsteigen‹ gehen«, sagt der 46-Jährige.

Städtebauliche Projekte wie das ISEK (Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept) und auch die Öffnung der Werre zu den Menschen hin sowie die naturnahe Gestaltung der Werre, ein Projekt, das jetzt in Bad Oeynhausen angeschoben wurde, Mobilität – ein Thema das im Klimaschutz immer größere Bedeutung bekomme – sowie die klassische Verkehrsplanung aber auch Gewerbeflächen gehören ebenfalls zu Blomes Aufgabenbereichen. Dabei müsse er auch die Belange der Umwelt im Blick haben, beispielsweise wenn es um Ausgleichsflächen geht, und bei den vielen unterschiedlichen Interessen den optimalen Weg finden.

Bürger und Politik schon vorher mitnehmen

»Erst mal geht es darum, die Dinge, die da sind, anzufassen und zu entwickeln, gemeinsam mit den Bürgern und den Ehrenamtlichen, deren Engagement nicht hoch genug zu schätzen ist«, sagt Gerald Blome, der sich auf die Herausforderung freut und gerne auch im Team arbeitet. »Das Beste ist, man nimmt Bürger und Politik schon vorher mit«, meint Blome. Bei vielen Projekten sei die Stadt in der Konzeptionsphase. »Jetzt geht es darum, wie alles umzusetzen ist«, sagt Blome.

Die Arbeiten an der B61 am Gewerbegebiet Scheidkamp sowie der Anschluss der A30 daran werden jedoch bis zum Abschluss der Konzeptionsplanungsphase, der bis Ende des Jahres geplant ist, von dem ehemaligen Baudezernenten Wolfgang Helten koordiniert, in dessen Händen das Projekt von Beginn an lag und der bis dahin im Hintergrund weiterbeschäftigt werde, wie Bürgermeister Bernd Poggemöller sagt.

»Wir hoffen, dass wir 2020 in die Ausführung gehen können«, sagt Baudezernent Ulrich Niemeyer.