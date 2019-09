Der Löhner Sänger Christian Scheer (links) und Michael Klein aus Bielefeld arbeiten seit fünf Jahren als Musik-Duo Scheer zusammen. Am Freitag erscheint ihre zweite gemeinsame EP mit drei neuen Songs. Die Songs sind Soundtracks zu dem Buch »Bratapfel am Meer« von Andrea Russo. Foto: Louis Ruthe

Von Louis Ruthe

Lässig angelehnt sitzt Christian Scheer im Stuhl im Burgerlokal »The Grills« in Löhne. Hungrig sei er, verkündet der Löhner zu Beginn des Gespräches. »Wenn wir uns sehen, ist einer immer am Essen«, ergänzt Michael Klein.

Michael Klein trägt einen langen, wuseligen Bart sowie ein weit geschnittenes rotes T-Shirt mit Rundkragen. Unter dem ockerfarbenen Skatercap ragen seine rötlichen Haare hervor. Christian Scheer trägt einen gepflegten Dreitagebart, ein schwarzes Sweatshirt und ebenfalls eine Kappe. Schwarz ist sie, sportlich und sieht wie ein Baseballcap aus.

Soundtracks zu einem Buch

Den meisten dürfte das Musiker-Duo aus der TV-Show »X Factor« im vergangenen Jahr bekannt sein, als Michael Klein und Christian Scheer bis ins Halbfinale der Casting-Show eingezogen sind. Nun erscheint die zweite EP des Duos mit drei neuen Songs.

Man merkt, dass sich die beiden Musiker in den vergangenen Jahren immer mehr gefunden haben, ein Duo eben. Christian Scheer ist der Songwriter, Michael Klein kümmert sich um die Melodien.

»Meistens hat Michi aber immer das letzte passende Wort für mich über und ich den ein oder anderen nützlichen Akkord für ihn im Kopf«, sagt Christian Scheer. Er muss grinsen, schaut zu Michael Klein hinüber, bis dieser lachen muss.

Bratapfel am Meer

»Die EP ist der Soundtrack zu dem Buch ›Bratapfel am Meer‹­«, sagt Christian Scheer. Auf die Idee, Soundtracks zu einem Buch zu machen, sind die beiden Musiker im Frühjahr beim Auftritt in der »Oetker Welt« in Bielefeld gekommen. Dort haben sie erstmals die Spiegelbestsellerautorin An­drea Russo getroffen und eine Zusammenarbeit beschlossen. Stolz hält Michael Klein das Buch in seiner Hand, blättert zum ersten Kapitel. Dieses beginnt statt mit dem herkömmlichen Einstieg des Romans nun mit den Zeilen des Songs »Lichter Aus«. »Auch die anderen beiden Songs der EP leiten ein Kapitel ein«, sagt Michael Klein.

Songs von Trauer und Liebe

»›Lichter aus‹ ist ein sehr ernster Song«, sagt Christian Scheer: »Es geht um die Hilflosigkeit und Trauer, die einen Mensch überkommen, der wissend bald einen geliebten Menschen verlieren wird.« Ein Gefühl, das jeder kennt.

In dem zweiten Lied »Zehenspitzen« besingen die beiden Musiker den Ruf nach Veränderung. »Es ist ein sehr akustischer Song, ohne Drums, lediglich mit Cello untermalt«, sagt Christian Scheer, der offen zugibt, gerne viel zu reden, ungern Tomaten zu essen und den Tick zu haben, oft auf sein Handy zu schauen.

»Obwohl, eigentlich schaut Michi wesentlich mehr auf sein Handy«, sagt Christian Scheer. Michael Klein schaut ihn nur grinsend an. Den dritten Song darf er dann erklären. »Die Liebe«, sagt Michael Klein, schaut in den Himmel und atmet ein Mal durch. »Wir singen davon, wie es ist, verliebt zu sein, eine Beziehung beginnen zu wollen, das der geliebten Person aber nicht sagen zu können«, sagt Michael Klein.

Erste EP mit einem Label

500 Exemplare haben die Musiker in Zusammenarbeit mit dem Berliner Label »Jewel Music« anfertigen lassen. »Die CDs wird es bei unsere Auftritten oder Lesungen von Andrea Russo geben«, sagt Michael Klein. Hören können Fans die Lieder ab sofort bei Streamingdiensten wie Spotify.

Das besondere an der EP ist, dass alle drei Songs ein Kapitel in dem Buch »Bratapfel am Meer« einleiten. »Ein geniales Gefühl zu wissen, dass so viele Menschen mit der Stimmung, die wir durch unsere Songtexte erzeugen, ein Kapitel anfangen zu lesen«, sagt Christian Scheer. Dem Löhner ist die Freude anzusehen, wenn er über die neue EP sowie das Buch redet. Doch diese Freude soll noch größer werden.

Elektrische Holzorgel

Die Burger kommen auf den Tisch. Für Christian Scheer wie bestellt ohne Tomate. Während die beiden genüsslich ihren Burger verspeisen, erzählen sie über ihre Anfänge in der Musik. »Michael hat schon Musik gemacht, da war ich noch nicht auf der Welt«, berichtet Christian Scheer. Michael Klein ergänzt: »Mein erstes Instrument habe ich mit sechs Jahren erlernt. Es war die sogenannte elektrische Holzorgel.«

Mit 16 dann die erste Band. Heute musiziert Michael Klein neben seiner Arbeit bei einem – wie er es nennt – Bier-Verlag noch in zwei weiteren Bands. Christian Scheer hat mit 22 seine ersten muskalischen Erfahrungen in einer Band gesammelt.

Aufritt im März in Löhne

»Wenn du mit einer Sache Geld verdienen kannst, die du für dein Leben gerne machst, ist das einfach klasse«, sagt Christian Scheer. Auf Welttournee muss es dabei für die Musiker nicht gehen. »Wir lieben einfach die Musik« , sagt Michael Klein. »Und wenn wir diese Liebe mit unseren Fans teilen können, haben wir alles richtig gemacht«, sagt Scheer.

In Löhne werden er und Michael Klein im März 2020 wieder auftreten. »Andrea Russo wird aus ihrem Buch lesen. Da sind wir natürlich in der Heimatstadt von Christian sofort dabei«, berichtet Michael Klein.