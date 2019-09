Von Gabriela Peschke

Löhne (WB). Gesang, Tanz und Poetry-Slam in Löhne: Auch in diesem Jahr hat das traditionsreiche Konzert der Jugendgruppe Ten Sing die Zuschauer begeistert. Sie sangen und tanzten mit und machten den Saal der Werretalhalle zwischenzeitlich zum Dancefloor.

Ein ganzes Jahr lang üben die derzeit 15 jungen Leute der CVJM-Gruppe Gohfeld für das Jahreskonzert. »Es ist das absolute Highlight«, sagte Julia Borst vom Organisationsteam vor Beginn der Veranstaltung im Gespräch mit dieser Zeitung. Die Jugendlichen ab 15 Jahren entwickeln in Eigenregie Coversongs und Tanzeinlagen, die sie – begleitet von ihrer Ten-Sing-Band – vortragen. »Jeder darf seine ›verborgenen Talente‹ zum Vorschein bringen«, erläuterte Karina Becker vom Jugendreferat des Kirchenkreises Vlotho und fügte hinzu: »In diesem Jahr sind auch erstmals zwei Poetry-Slams dabei.«

Großer Auftritt für Moritz

Tanzen (Foto links) gehört zum Programm von Ten Sing. Dem Publikum hat das Konzert gut gefallen. Foto: Gabriela Peschke Tanzen (Foto links) gehört zum Programm von Ten Sing. Dem Publikum hat das Konzert gut gefallen. Foto: Gabriela Peschke

Ten-Singer Moritz hatte im ersten Teil des Konzerts seinen großen Auftritt mit einem Slam, der den Blick zurück auf seine Zeit in der Gruppe gab: »Ich hab dich so doll lieb, manchmal lieber als mich selbst«, trug er vor und lobte: »Mit deiner Musik kannst du so viel bewegen.« Das junge Publikum honorierte den mutigen Slam mit donnerndem Applaus und begeisterten Zurufen. Auch im zweiten Programmteil bereicherte ein Poetry-Slam den musikalischen Teil, vorgetragen von Johanna.

»Im Vordergrund stehen natürlich nach wie vor die Songs, von der Gruppe genauso wie die Soli«, fügte Julia Borst hinzu. Gleich zu Beginn befeuerten die Mitstreiterinnen Gerinnen Jocelyn und Sa­brina mit dem Song »Safe« von Nico Santos die Stimmung. Im Hintergrund war das Motto des Konzerts zu lesen: »Why not? Kann es noch amaSINGer werden?«. In diesem Wortspiel verbirgt sich die Begeisterung für die musikalische Arbeit der Gruppe.

Ten-Sing-Gruppen aus der Region dabei

Zum inzwischen elften Konzert von Ten Sing Löhne begrüßten die Veranstalter auch Vertreter der Ten-Sing-Gruppen aus Versmold und Gütersloh, aus Bad Zwischenahn und aus Brackwede-Quelle.

In dem insgesamt zweistündigen Programm wechselten deutsche Songs (»Glück auf« von Joris, »Weiß der Geier« von Wolfgang Petry) mit englischen Chart-Stürmern (»Love the way you lie« von Eminem und Rihanna), mit Evergreens (»Satellite« von der ESC-Gewinnerin Lena Meyer-Landrut) und Worship-Liedern (»10.000 Reasons« von Matt Redman). Auch der bekannte »Cup-Song« von A.P. Carter, bei dem der Rhythmus durch das Umstülpen von Bechern mitgestaltet wird, fand den begeisterten Zuspruch des Publikums.

Die Besucher Ben (23) und Elena (18) waren aus Vlotho nach Löhne gekommen, um das Konzert mitzuerleben. »Wir finden es total toll, was die alles auf die Beine stellen«, war sich das Pärchen einig.