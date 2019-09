Von Kristin Wennemacher

Alle acht Klassen der Grundschule Obernbeck waren am vergangenen Freitagnachmittag dafür sportlich aktiv. Der Sponsorenlauf im Bereich des benachbarten Trimmparks stand auf dem Programm. Alle Erstklässler versammelten sich auf der großen Wiese des Parks. Die beiden Lehrer Simone Homburg und Uwe Katenbrink sichteten zunächst mit ihren Fahrrädern die Laufstrecke, die pro Runde etwa 300 Meter betrug. Die Klasse 1a wartete gespannt auf der einen Seite, die Klasse 1b auf der anderen. Schon folgte das Startsignal und alle liefen los. Nach 20 Minuten war der Lauf beendet und die beiden zweiten Klassen konnten starten. Es folgten die dritten und vierten Klassen, die jeweils eine halbe Stunde gelaufen sind.

Vor ihren Läufen erhielten die Kinder ihre Sponsorenkarte, die sie danach bei ihren Klassenlehrern in eine Laufurkunde eintauschten. Danach ist es ihre Aufgabe, entsprechend die Sponsoren zu finden. Schulleiterin Katharina Stürmer-Strassner freute sich über die große Motivation der Schüler.

Geld für die Projektwoche »Zirkus erleben«

Das Geld soll für die Projektwoche »Zirkus erleben« genutzt werden, die für Februar geplant ist. Der »Circus Casselly« wird den Schülern die Möglichkeit geben, an eigenen Vorführungen teilzunehmen. Die Mädchen werden in die Rolle von Artisten, Jongleuren und Clowns schlüpfen können. Auch wird die Möglichkeit bestehen, mit Tieren, wie Tauben, Ziegen und Hunden zu arbeiten. Am Ende der Woche sollen die Kinder das Eingeübte in einem Zirkuszelt aufführen.

Die Teilnahme an der Projektwoche kostet pro Person 18 Euro. Katharina Stürmer-Strassner schätzt die Gesamtkosten auf 4000 Euro, etwas höher als vor vier Jahren. Der Grund dafür seien die Heizkosten, die beim vergangenen Zirkusprojekt im Sommer entfielen.

Nebenbei konnten sich die Besucher auf dem Flohmarkt umsehen oder sich an kleinen Geschicklichkeitsspielen versuchen, wie beispielsweise Eleonora (10). Sie hielt auf einem wackeligen Boden Balance. Auf dem Tisch spielte sie nebenbei »Make ’n’ Break«. »Mir macht es Spaß«, sagte sie. Es sei dennoch sehr schwierig, beides gleichzeitig zu machen. An einem anderen Spiel versuchte sich Paul (4). Er musste eine Erbse, die schnell aus einer Röhre rollte, mit einem Hammer zertrümmern. Mit der Hilfe seines Großvaters Helmut Plutschinski gelang es, die feste Erbse zu zerdrücken.

Spielmöglichkeiten bei der Feuerwehr

Zusätzlich steuerten die Löschgruppe Obernbeck der Freiwillige Feuerwehr und die Jugendfeuerwehr Obernbeck Spielmöglichkeiten bei. Und neben dem Dosenwerfen und einem Bobbycarparcours konnten Kinder auch einen Blick in ein Löschfahrzeug werfen.

Für Essen und Trinken wurde gesorgt. Die Einnahmen gingen an den Förderverein. Auch die Erlöse aus dem Flohmarkt waren für die Projektwoche bestimmt. »Die Eltern haben sich ganz toll eingebracht«, freute sich die Schulleiterin.