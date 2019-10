Ein 60-jähriger Herforder ist bei einem Unfall in Löhne schwer verletzt worden. Foto: dpa

Herford (WB). Am frühen Dienstagmorgen hat ein junger Autofahrer in Löhne einen Fußgänger angefahren. Der 19-Jährige wollte von der Hansastraße in die Goebenstraße einbiegen. Dabei übersah er wegen des Regens und der Dunkelheit den 60-jährigen Fußgänger.