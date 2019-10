Von Sonja Gruhn

Löhne (WB). »O’zapft is« heißt es offiziell von 11.30 Uhr an am Donnerstag, 3. Oktober, beim 39. Löhner Oktoberfest. Denn dann erfolgt der Fassbieranstich durch Bürgermeister Bernd Poggemöller.

Inoffiziell ist das Oktoberfest bereits am Mittwochabend mit der ersten Stadl-Party der Kultband Aischzeit gestartet. Und am Donnerstag ist die Gewerbeschau bereits von 10 Uhr an geöffnet, während Besucher von 11 Uhr an die Kirmes und den Krammarkt auf dem Festplatz an der Lübbecker Straße besuchen können.

Das Programm der Oktoberfesttage gestaltet sich wie folgt:

Donnerstag, 3. Oktober:

Oktoberfest-Sause mit »Gipfel Gaudi« nach dem Fassbieranstich um 11.30 Uhr bei freiem Eintritt - ab 19 Uhr Einlass ins Festzelt- 20 Uhr Beginn der »8. Löhner Comedy Show« mit Oliver Pocher, Faisal Kawusi, »Maddin« Martin Schneider und Ingmar Stadelmann

Freitag, 4. Oktober: - ab 13 Uhr Gewerbeschau in vier Großzelten und Kirmes sowie Krammarkt auf dem Festplatz- ab 19 Uhr Einlass ins Festzelt- 20.30 Uhr Stadl-Party Nr. 2 mit Aischzeit (ausverkauft)

Samstag, 5. Oktober: - ab 10 Uhr Gewerbeschau in vier Großzelten- ab 11 Uhr Kirmes und Krammarkt auf dem Festplatz - 15 Uhr Konzert des Musikkorps der Stadt Löhne unter Leitung von Gerhard Sowa bei freiem Eintritt- ab 19 Uhr Einlass ins Festzelt- 20.30 Uhr Stadl-Party Nr. 3 mit Aischzeit (ausverkauft)

Sonntag, 6. Oktober: - ab 10 Uhr Gewerbeschau in vier Großzelten- ab 11 Uhr Oktoberfest-Gottesdienst im Festzelt (siehe Infokasten) - von 13 bis 18 Uhr verkaufsoffener Sonntag an der Lübbecker Straße (Innenstadt) mit Autoschau mit neuen Modellen und Oldtimern- ab 13.30 Uhr im Festzelt Oktoberfest-Gaudi-DJ-Team- ab 15.30 Uhr »Abba World Revival«, Tribute-Show mit den größten Hits von Abba zum 50-jährigen Stadtjubiläum (freier Eintritt).