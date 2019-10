Von Bernhard Hertlein und den Lokalredaktionen

Nach und nach sickern immer mehr Namen von Handelsunternehmen durch, die Wilke-Produkte in ihrem Programm führten.

Vom Edeka noch nicht offiziell bestätigt wurde die auf mehreren Internetseiten bekannt gemachte Wilke-Rückrufaktion der Edeka-Tochterfirma Food Service (Minden). Der Großhändler beliefert in weiten Teilen Deutschlands Betriebe in Gastronomie, Handel, Industrie und Gesundheitswesen.

Windmann machte Rückruf auf Homepage publik

Windmann hingegen steht zu seinem Rückruf. Die Löhner Firma zählt Gastronomie, Hotellerie, Fast Food, Catering und Gemeinschaftsverpflegung zum Kundenkreis und hat den Rückruf unter anderem auf der Homepage publik gemacht. Betroffen sind Produkte der Handelsmarke Servisia, die Windmann vom Verbundpartner Servicebund bezieht.

Windmann steht zu seinem Rückruf. Windmann steht zu seinem Rückruf.

Ebenfalls auf seiner Internetseite veröffentlicht die Firma Gafateam in Salzkotten den Rückruf für Wurstwaren der Marken Wilke, Haus am Eichfeld und Pickosta. Nach Angaben von Geschäftsführer Mike Dahlhoff wurden die Kunden noch am Mittwoch informiert. Gafateam beliefert ausschließlich gastro­nomische Betriebe. Der Verbund beschäftigt 1000 Mitarbeiter an 23 inländischen und zwei österreichischen Standorten. Eigenmarken sind Pickosta und Garanta.

Die Firma Gafateam in Salzkotten. Die Firma Gafateam in Salzkotten.

Sechs Händler aus Kreis Gütersloh

Trotz der Nähe zu heimischen Wurstherstellern bezogen sechs Händler im Kreis Gütersloh auch Produkte von Wilke, einige aber in sehr geringem Umfang. Sie werden nach Angaben der Kreisverwaltung aus dem Verkehr gezogen. In einem Fall kam die Nachricht von einem Betrieb aus einem Nachbarkreis, der einen Endkunden im Kreis Gütersloh belieferte.

Wie viele Betriebe im Kreis Paderborn betroffen sind, teilte die dortige Pressestelle nicht mit. Es würde allen Fällen nachgegangen. Auch dort seien relativ wenige Produkte in Einsatz gekommen.

Im Kreis Herford haben nach Angaben von Pressesprecherin Petra Scholz vier Händler Wilke-Wurst bezogen. Die Betriebe seien bereits informiert.

Ein Großhändler in Minden-Lübbecke betroffen

Der Kreis Minden-Lübbecke berichtet von einem betroffenen Großhändler. In Höxter sah sich die Kreisverwaltung am Montag außerstande, Angaben zu möglichen Abnehmern zu machen.

Weiter unklar ist, ob Wilke-Produkte außer bei Metro und drei Kauflandmärkten in Hessen über den Handel auch an Endkunden verkauft wurden. Das hessische Verbraucherministerium will darüber, ebenso wie die NRW-Landesregierung, bald informieren.

In der umgekehrten Richtung hat die Tönnies-Gruppe in Rheda-Wiedenbrück »bis vor einiger Zeit« Schlachtprodukte an Wilke geliefert, aber dort keine Wurst bezogen.

Außer Ikea und einer schon am vergangenen Freitag bekannt gewordenen Reha-Einrichtung in Köln bezogen offenbar weitere Kantinen in Kliniken, Alten- und Pflegeheimen sowie Hotels und Restaurants über Großhändler Wurstprodukte von Wilke. Darunter soll auch ein – allerdings nicht genanntes – Krankenhaus im Kreis Herford sein . Das Mathilden-Hospital in Herford ist nach Angaben von Geschäftsführer Georg Rüter nicht betroffen.

Ministerium wusste schon am 12. August Bescheid

Nach eigenen Angaben hat das Verbraucherministerium in Hessen bereits am 12. August 2019 vom Listerien-Verdacht beim Wursthersteller Wilke erfahren. Das geht aus einem Brief an die Verbraucherorganisation Foodwatch hervor. Erst acht Tage später – am 20. August – seien der für die Kontrolle der Firma zuständige Landkreis Waldeck-Frankenberg sowie das Regierungspräsidium Kassel darüber informiert worden.

In Wurst von Wilke wurden mehrfach Listerien-Keime nachgewiesen . Den Behörden zufolge gibt es 37 Krankheitsfälle, die möglicherweise mit Wilke-Wurstwaren im Zusammenhang stehen. In Südhessen hatte es zwei Todesfälle bei älteren Personen gegeben.