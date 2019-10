Von Andrea Berning

Löhne (WB). Nicht nur die Stadt Löhne gibt es 50 Jahre: Am 1. November 1969 trafen sich 19 Briefmarkensammler in der damaligen Gaststätte »Die Traube« und gründeten den Briefmarken- und Münzen-Sammler-Verein Löhne und Umgebung. Noch heute sind einige Gründungsmitglieder dabei, unter ihnen der Ehrenvorsitzende Joachim Geyh.

Er wurde in der Gründungsversammlung einstimmig zum Vorsitzenden gewählt und trug in mehr als 40 Jahren im Amt maßgeblich dazu bei, dass der Verein vor allem im Ausstellungswesen viele Erfolge verbuchen konnte. Kein Wunder, dass auch das Jubiläum mit einer großen Ausstellung gefeiert wird: am Samstag, 16. November, und am Sonntag, 17. November, in Saal 1 und 2 der Werretalhalle.

Die Deutschen Post AG ist mit dem Sonderstempel bei der Veranstaltung

Am Samstag ist die Ausstellung im Rang 3 (eine philatelistische Eingruppierung) mit vielen Händlerständen von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Am Sonntag wird das Programm ergänzt um einen Großtauschtag vom Sammler für den Sammler. An diesem Tag (geöffnet ist von 10 bis 16 Uhr) hoffen die etwa 100 Vereinsmitglieder auch auf die Beteiligung von Sammlern der Nachbarvereine. Der Eintritt ist frei, für die Bewirtung der Besucher sorgt das Team von M&S-Veranstaltungen.

Die Sonderbriefmarke zu 80 Cent (plus 30 Cent Zuschlag für die Jugend) zeigt ebenfalls eine »Kleine Hufeisennase«. Die Sonderbriefmarke zu 80 Cent (plus 30 Cent Zuschlag für die Jugend) zeigt ebenfalls eine »Kleine Hufeisennase«.

An beiden Tagen ist auch das »Erlebnis: Briefmarken-Team« der Deutschen Post AG mit dem Sonderstempel und dem aktuellen Briefmarkenprogramm vor Ort. Der Sonderstempel zeigt diesmal die »Kleine Hufeisennase«, eine Fledermaus aus der Familie der Hufeisennasen, die in Bodennähe, aber auch hoch bis in die Kronen von Bäumen Käfer, Fliegen und Nachtfalter jagt. Dieser Stempel passt gut, weil die Deutsche Post AG im August auch eine Sondermarke mit einer Abbildung der Kleinen Hufeisennase herausgebracht hat. Diese Marke mit einem Wert von 80 Cent kann für Briefe verwendet werden, der Zuschlag in Höhe von 30 Cent fließt an Jugendprojekte.

Die Ulenburg hat den Verein seit Gründung auf vielen Briefbogen und Grußkarten begleitet. Das Wasserschloss aus dem 16. Jahrhundert ist in einer Grafik aus der Zeit um 1860 auf dem Ausstellungsbeleg abgebildet – einen Umschlag, der während der Jubiläumsausstellung gestempelt und verschickt werden kann. Die Abbildung mit der Ulenburg zeigt auch Fledermäuse – ob es die Kleine Hufeisennase aber wirklich in Löhne und Umgebung gibt, wissen die Vorstandsmitglieder um den Vorsitzenden Wolfgang Blöbaum nicht.

Die Zahl der Postsendungen geht von Jahr zu Jahr zurück

Die erste »Werbeschau des BSV Löhne« fand am 1. November 1970, ein Jahr nach Vereinsgründung, statt. Die Postleitzahl auf dem Sonderstempel lautete damals noch 4972. Heute ist die Postleitzahl für ganz Löhne 32584. Während immer mehr Pakete verschickt werden, geht die Zahl der Postsendungen jedoch von Jahr zu Jahr zurück. Und auch die Briefmarkensammler hätten gern mehr Mitglieder, vor allem jüngere Menschen.

Der Einstieg ist leicht: Nachwuchs-Philatelisten aller Altersstufen sind herzlich willkommen bei den regelmäßigen Tauschtagen, die jeden ersten Sonntag im Monat von 10 Uhr an im ersten Untergeschoss der Werretalhalle abgehalten werden. Auch wer sich für Münzen interessiert, darf gern kommen: »Zu unseren Mitgliedern zählt jemand, der sogar mit Münzen handelt und sich gut auskennt«, sagt Joachim Geyh. Der Ehrenvorsitzende betont: »Bei unseren Zusammenkünften geht es nicht immer um die gezackten Papierstücke.« Geselligkeit bei Grünkohl-, Spargel- oder Haxenessen gebe es ebenso wie gemeinsame Ausflüge, bei denen auch Ehepartner willkommen seien. Wichtig ist Geyh darüber hinaus die 40-jährige Freundschaft zum Partnerverein Porcia aus dem österreichischen Spittal, die im Rahmen der Städtepartnerschaft mit Löhne entstand. »Leider können zur Jubiläumsausstellung keine Briefmarkensammler aus Spittal kommen«, bedauert Geyh.

Für die Jubiläumsausstellung hat der Bürgermeister der Jubiläums-Stadt die Schirmherrschaft übernommen. Gefeiert wird auch bei einem Festabend am Samstag, für den Anmeldungen erforderlich sind. Weitere Infos gibt es im Internet.