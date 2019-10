Seit Beginn dieser Woche ist die National Express Rail GmbH mit dem Rhein-Ruhr-Express (RRX) auf der Linie RE 6 zwischen Minden und Köln-Bonn auf der Schiene. Am Löhner Bahnhof laufen die Sanierungsarbeiten an den Bahnsteigen auf Hochtouren, damit der RRX künftig an sechs Gleisen halten kann. Foto: Louis Ruthe

Von Louis Ruthe und Sonja Gruhn

Löhne (WB). Vorerst viermal täglich hält der neue Rhein-Ruhr-Express (RRX) in der Testphase an Gleis 12 und 13 des Löhner Bahnhofes. Geräumiger, leiser und schneller sollen die neuen Züge auf der Strecke des RE 6 mit den Endhalten Minden und Köln-Bonn sein. Ab Montag, 28. Oktober, kommen vier weitere Halte in Löhne hinzu. Derweil arbeitet die Deutsche Bahn AG mit Hochdruck an der Fertigstellung der Sanierung der Bahnsteige an den Gleisen 8/9 und 10/11.