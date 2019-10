Von Sonja Gruhn

Löhne (WB). Das Kulturbüro Löhne präsentiert in Zusammenarbeit mit der Buchhandlung Dehne am Freitag, 22. November, um 19 Uhr die erste Löhner Krimi-Nacht mit drei heimischen Autoren im Saal 2 der Werretalhalle.

Mit dabei sind die Krimi-Autoren Carla Berling, Matthias Löwe und Thomas Krüger. Und auf eine Lesepremiere können sich die Zuschauer ebenfalls freuen, denn Matthias Löwe wird erstmals öffentlich aus seinem neuesten Krimi »Leinewebertod« vorlesen, der am 11. November erscheint. Die Autoren werden etwa eine halbe bis dreiviertel Stunde lesen, bevor jeweils eine kurze Pause folgt.

»Die Idee zu der Krimi-Nacht habe ich schon seit ein paar Jahren. Zum Stadtjubiläum ›50 Jahre‹ Löhne ist das jetzt die ideale Möglichkeit«, sagt Kirsten Beul, Inhaberin der Buchhandlung Dehne, die für die Realisierung auch Kulturbüroleiter Dirk Hinke gewinnen konnte.

»Ich fand die Idee von vornherein super und bin gerne dabei«, sagt Hinke. »Dass wir den Saal 2 der Werretalhalle dafür nutzen können, finde ich mega. Es war sowieso mein Wunsch«, verrät Kirsten Beul, die sich ebenso wie Dirk Hinke über bereits mehr als 150 verkaufte Eintrittskarten freut. Denn bei einer Lesung beispielsweise in der Stadtbücherei wäre nicht annähernd so viel Platz gewesen.

»Der Alte muss weg« von Carla Berling

Was vor vielen Jahren bei Veranstaltungen in Büchereizweigstellen nicht die erwünschte Resonanz brachte – damals las beispielsweise lediglich ein Autor aus Löhne – scheint mit dem jetzigen Konzept aufzugehen: »Der lokale Bezug zieht immer. Ganz offensichtlich ist lokale Literatur momentan ein Thema«, sagt Dirk Hinke bezüglich der Inhalte der Krimis, die für den Geschmack von Kirsten Beul zwar »nicht blutig genug« sind, aber in der Region spielen.

Beispielsweise ereignen sich die Morde bei Carla Berling in Bad Oeynhausen. Matthias Löwe lässt seinen Protagonisten Bröker, der eher unfreiwillig zum Hobby-Detektiv wird, nach mysteriösen Todesfällen in Bielefeld ermitteln, während Thomas Krüger seinen Erwin Düsedieker, der ein Ermittler-Team mit seinen Laufenten bildet, im fiktiven »Bramschebeck«, das verdächtig viel Ähnlichkeit mit Löhne aufweist, über jede Menge Leichen stolpern lässt.

Bevor die gebürtige Bad Oeynhausenerin Carla Berling Bücher schrieb, arbeitete sie als Pressefotografin und Lokalreporterin. Mit der Krimi-Reihe um Ira Wittekind landete sie auf Anhieb einen Erfolg als Selfpublisherin. Ihr zuletzt erschienener Roman heißt »Der Alte muss weg«.

Enten und Kriminalfälle

Der ebenfalls in Bad Oeynhausen geborene und in Löhne aufgewachsene Matthias Löwe ist seit 2003 Inhaber des Lehrstuhls für Mathematische Stochastik an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster, schreibt Prosa, Krimis, Lyrik sowie Satiren und verfasst Sachbücher zu mathematischen Themen. Viele seiner Krimis sind in Westfalen angesiedelt.

Thomas Krüger ist gebürtiger Löhner, arbeitete zunächst als Journalist für Magazine und Tageszeitungen und ist heute Kinder- und Hörbuchverleger sowie Autor von Kinderbüchern. Mit »Erwin, Mord & Ente« legte er seinen ersten Krimi vor und betritt mit der Figur der »Ermittlungsente« Lothar völlig neues Terrain.

