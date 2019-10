Die Stele auf der Fotomontage lässt schon das neue Erscheinungsbild erahnen, wenn die Wirtschaftsbetriebe Löhne mit Beginn des neuen Jahres zu Stadtwerken werden. Bis dahin soll auch ein Anstrich des Gebäudes erfolgen. Doch das ist längst nicht alles, was sich ändern wird. Foto: Blue Werbeagentur

Von Sonja Gruhn

Denn Kundennähe und Regionalität werden dabei laut Matthias Kreft, Betriebsleiter der WBL, und Projektleiter Jens Brüggemann die wesentlichen Stärken der Stadtwerke Löhne sein. Das Logo zeigt zwei ineinandergreifende Hände, die das Miteinander von Stadtwerk und Kunde symbolisieren. Damit will sich die Stadt auch mit einer neuen sogenannten Corporate identity, also einem einheitlichen Erscheinungsbild, neu aufstellen.

Neues Erscheinungsbild soll bis zu 18.000 Euro Kosten

Dieses ist in Zusammenarbeit mit der Blue Werbeagentur entstanden. Die Beschilderung wird bis Ende des Jahres geändert und das Betriebsgebäude neu angestrichen. Die Farben Grau und Blau herrschen dabei vor. Fahnen, Stelen und Hinweisschilder sollen den Standort besser hervorheben.

Die bereits bestellten E-Fahrzeuge seien auch in dem Blau bestellt worden, sagt Kreft. Die Stadtwerke-Fahrzeuge sollen Präsenz vor Ort zeigen und deshalb gut erkennbar sein. Die Kosten der Umfirmierung liegen etwa bei 16.000 bis 18.000 Euro.

Mehr Kundenorientierung durch gebündelte Leistungen

»Wir wollen uns erneuern und anpassen an das Jetzige, was nicht heißt, dass alles schlecht war. Aber nach 21 Jahren wird es Zeit, dass man sich zukunftsorientiert ausrichtet. Und dazu gehören auch all die Sachen, die wir hier ohnehin schon machen. Das heißt, wir wollen nicht nur den Namen ändern, sondern wir wollen das alles bündeln und dazu mehr Kundenorientierung«, sagt Matthias Kreft.

Deshalb sei das Logo mit dem Motto »Stark durch Nähe« entwickelt worden. »Das sagt eigentlich alles. Unsere Stärke ist es, dass wir hier vor Ort sind, dass wir unsere Kunden kennen, dass wir einen guten Draht zu unseren Kunden haben.«

Das beziehe sich sowohl auf die Bereiche Wasser und Abwasser, den hinzugekommenen Bereich Straßen sowie die Gasversorgung, bei der die Stadt Löhne mit 51 Prozent größter Gesellschafter zusammen mit der Gelsenwasser an dem Gasnetz ist, das mittlerweile verpachtet wurde. Ebenso ist die Stadt Löhne Gesellschafter der Westfalen-Weser-Energie (WWE).

»Das ist natürlich auch eine klassische Stadtwerkeaufgabe«

»Das heißt, dass alles, was rund um den Bürger geschieht, das ist eigentlich das, was ein Stadtwerk macht. Wir wollen künftig noch ein bisschen näher rankommen an unsere Kunden und können uns vorstellen, im Bereich Wärmeversorgung dann auch tätig zu werden«, fügt Matthias Kreft hinzu.

Die Stadt sei ja bereits Gesellschafter der Nahwärme Bad Oeynhausen-Löhne (NWOL). Von den Mitgesellschaftern Westfalica, Gelsenwasser und WWE sei signalisiert worden, dass sie sich vorstellen könnten, dass Löhne das Netz selbst übernimmt.

»Das ist natürlich auch eine klassische Stadtwerkeaufgabe, und ich verspreche mir davon, dass wir hier in Zusammenarbeit mit der Stadt und der Wohnstadt Löhne viele gute Projekte machen können, aber letztendlich nicht nur in dieser Konstellation, sondern auch für unsere Bürger und Firmen etwas anbieten können«, sagt Kreft.

Es handele sich um ein relativ kleines Netz, durch das ausschließlich Firmen und öffentliche Einrichtungen – der städtische Anteil liegt bei 80 Prozent – versorgt werden.

Er könne sich vorstellen, das Netz Mitte nächsten Jahres zu übernehmen. Die Verhandlungen zu dem Kauf laufen demnach derzeit. Die Höhe des Investitionsvolumens könne er aktuell nicht nennen. Momentan werde ein Wertgutachten erstellt.

Stadtwerke Löhne sollen ab 1. Januar 2020

Der Weg soll aber bereits geebnet werden. »Wir werden eine Sparte gründen. Diese muss bei der Kommunalaufsicht des Kreises Herford angezeigt werden, und dazu muss es einen Ratsbeschluss und eine Änderung der Satzung geben. Deshalb haben wir in der Sitzung des Betriebsausschuss am 30. Oktober eine Änderung der Satzung der Wirtschaftsbetriebe hin zu Stadtwerke und am 6. November geht es dann in den Rat.« Nach dem Beschluss würden die WBL ab dem 1. Januar 2020 Stadtwerke heißen mit einem neuen Geschäftsfeld, und das würden wir ausbauen.«

Bezüglich der Einnahmen sagt Kreft: »Primär geht es, wie auch in den anderen Sparten, um Daseinsvorsorge im weitesten Sinne. Da geht es um Kostendeckung.«

Die Einnahmen gehen in den steuerlichen Querverbund, wie Jens Brüggemann, der bei den WBL derzeit die Sparte Immobilien leitet, hinzufügt. »Das heißt, dass wir andere Dienstleistungen, die der Löhner Bürger schon erhält und die defizitär sind, damit decken können«, sagt Brüggemann. Als Beispiele dafür werden unter anderem das Hallenbad oder auch die Tiefgarage als Parkraum genannt.

»Das kann man mit den Gewinnen aus der Versorgungswirtschaft verrechnen. Dadurch wird die Steuerlast geringer«, erläutert Matthias Kreft.

Matthias Kreft soll Wohnstadt Löhne leiten

Zu der Sparte Immobilien, die Jens Brüggemann leitet, gehören auch die städtischen Mietwohnungen. Seine Hauptaufgabe war es zuletzt, die Sparte Immobilien in einen Eigenbetrieb Wohnstadt Löhne zum 1. Januar 2020 überzuleiten. Damit gibt es nun auch einen weiteren politischen Ausschuss, dessen Vorsitzender Oliver Schmidt (SPD) ist.

In dem Gremium sitzen allerdings anders als bei den WBL keine Mitarbeitervertreter. Matthias Kreft wird erster Betriebsleiter und Stephan Spieker zunächst zweiter Betriebsleiter des Eigenbetriebes. Spieker war bereits vier Jahre lang in dem Bereich tätig, bevor er zur Stadt Minden wechselte, wo der Betriebswirt als Controller tätig war. Nun kehrt er zurück in seine Heimatstadt.

Angesiedelt wird der Eigenbetrieb an der Königstraße 7. Zusammen mit Stephan Spieker wird dort eine neue Mitarbeiterin anfangen. »Wir haben vor, in den Bestand zu investieren, aber auch neu zu bauen. Geplant sind zunächst zwölf bis 14 Wohneinheiten«, sagt Kreft. 450 Wohneinheiten werden zur Wohnstadt übergehen. Dabei handele es sich eher um kleinere Einheiten, mit bis zu 60, maximal 70 Quadratmeter Wohnraum. »Aufgrund der Kunden merken wir, dass besonders kleinerer bezahlbarer Wohnraum gefragt ist«, sagt Brüggemann.

Neue Geschäftsfelder ins Aussicht

»Die meisten Arbeiten für die Wohnstadt sind auf den Weg gebracht. Jetzt ist die Stadtwerkegründung meine Aufgabe. Dazu gehören die Formalien, die dieser Prozess mit sich bringt, aber auch das Projekt mit den vielen Bereichen als Ganzes zu sehen und da den Überblick zu behalten«, sagt Brüggemann. »Denn Stadtwerkegründung ist ja nicht einfach nur eine Umfirmierung, sondern ein Prozess zu mehr Kundenorientierung hin, neue Geschäftsfelder erschließen, den Kunden mehr anbieten zu können.«

Die derzeitigen Geschäftsfelder der Wirtschaftsbetriebe sind Wasser, Klärbereich mit Abwasser, Service mit Bauhof und Straßen sowie als zusätzliche Sparte Energiewirtschaft. »Auch gehört noch die Sparte Immobilien dazu, die dann rausgeht und Wohnstadt wird«, fügt Brüggemann hinzu. »Dann ist es schon erkennbar, das es eigentlich ein klassisches Stadtwerk ist«, sagt Kreft. Den Prozess, der einige Jahre dauern werde, wird Jens Brüggemann verantwortlich begleiten.

»Wir haben schon einige Ideen, beispielsweise Kundencenter, und müssen uns Expertise holen von Beratern, die in der Versorgungswirtschaft auch tätig sind und Know-How haben«, sagt Kreft und spricht dabei auch die Digitalisierung an, wenn es beispielsweise um das Ablesen der Zähler geht, aber auch im Bereich Wasserwirtschaft.

»Wir sind zwar ein kleines Stadtwerk, müssen uns aber auch mit der Frage Erneuerbare Energien auseinandersetzen. Ich finde das passt auch ganz gut im Kontext zum Klimaschutzkonzept der Stadt«, sagt Matthias Kreft. Da sei die Stadt Löhne schon jetzt kompetenter Partner. Zusätzliche Aufgaben bedeuteten zusätzliches Personal. Insbesondere Fachleute müssten diese Bereiche abdecken. »Im nächsten Jahr werden wir jemanden einstellen, der den Bereich Energiewirtschaft verantwortlich mit aufbaut.«