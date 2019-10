Jens Bollhöfer (von links) hat bereits im neuen Dienstwagen von Bürgermeister Bernd Poggemöller Platz genommen. Gabriele Konieczny und Julia Stakelbeck begutachten den zweiten von insgesamt vier neuen E-Smarts als Dienstwagen für die Mitarbeiter der Stadtverwaltung in Löhne. Foto: Louis Ruthe

Von Louis Ruthe

Löhne (WB). »Die neuen Wagen sind sehr schnittig«, sagt Gabriele Konieczny von der Immobilienwirtschaft Löhne. Damit meint sie die vier neuen E-Autos, die von nun an den Mitarbeitern der Stadt zur Verfügung stehen. 100.000 Euro haben die E-Smarts gekostet. Die »smarte« E-Lösung der Stadt ist zu 40 Prozent durch Landesmittel gefördert worden.

»In einer Stunde sind die Wagen komplett geladen«, sagt Jens Bollhöfer von der Immobilienwirtschaft der Stadt Löhne. Gemeinsam mit Gabriele Konieczny ist er für die Beschaffung der neuen Dienstfahrzeuge zuständig gewesen. Jedoch lediglich zwei Angebote hat die Stadt Löhne auf ihre Ausschreibung für die neuen Dienstwagen bekommen.

»Als abzusehen war, dass vier Leasing-Verträge auslaufen, haben wir uns schnell um die Erfüllung der Auflagen für die Fördermittel des Programmes ›Emissionsarme Mobilität‹ gekümmert«, sagt Bürgermeister Bernd Poggemöller. Eine der Auflagen sei eine eigene PV-Anlage gewesen, aus der der Strom zur Ladung der Wagen gespeist werden könne. Bernd Poggemöller selbst habe sein größeres Dienstauto gerne gegen den kleinen Smart getauscht.

31 E-Autos sind bis Anfang des Jahres in Löhne angemeldet gewesen

»Natürlich wollen wir als Stadt mit der Anschaffung von E-Autos als Dienstwagen ein Zeichen setzen«, sagt Bernd Poggemöller. Deshalb habe man sich zudem bewusst für den Slogan »Wir tanken Sonne« als Aufdruck bei den neuen Wagen entschieden. Jetzt beinhaltet der Fuhrpark der Stadt Löhne statt bisher einem E-Auto fünf.

Damit diese auch alle stetig laden können, ist am hinteren Eingang zum Rathaus eine Doppel-Ladesäule installiert worden. »Auch in zwei Garagen sind sogenannte Wall-Ladestationen installiert worden«, berichtet Jens Bollhöfer.

Etwa 40.000 Euro hat die Errichtung der Ladestationen samt der zugehörigen infrastrukturellen Maßnahmen gekostet. »Diese Maßnahmen sind zu 80 Prozent gefördert worden«, berichtet Julia Stakelbeck, Klimaschutzmanagerin der Stadt Löhne. Im Kreis Herford sind bis Anfang 2019 insgesamt 216 Elektrofahrzeuge und 172 Plug-in-Hybride zugelassen worden. In Löhne sind es bis Jahresbeginn 31 E-Fahrzeuge und 16 Plug-in-Hybride.

Kleinwagen haben eine Reichweite von etwa 130 Kilometern

»Über Outlook können die Mitarbeiter der Stadt ihre Terminwünsche für die Nutzung der Fahrzeuge angeben und diese gegebenenfalls dann reservieren«, sagt Jens Bollhöfer.

Da die neuen Wagen eine Reichweite von etwa 130 Kilometern hätten, seien die Fahrzeuge optimal für die Mitarbeiter geeinigt. »Egal ob zur Bezirksregierung nach Detmold oder zu Terminen im Kreis Herford oder im Stadtgebiet, viele Wege für unsere Mitarbeiter sind kurz«, sagt Gabriele Konieczny.

In der vergangenen Woche habe es bereits eine Einführung für die Mitarbeiter gegeben. Seit Montag können die Wagen genutzt werden. Bereits bei der Vorstellung der Autos am Montag sind zwei der vier E-Dienstwagen in Gebrauch gewesen.