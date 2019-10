Von Natalie Lydia Meyer

Löhne-Gohfeld (WB). Die bunten Bänder an der Richtkrone wehen im Wind. Erfolgreich wurde der Richtkranz an der Schutzhütte von Gerhard Kruse in seinem Landschaftsschutzgebiet Fasanenweg befestigt. Mit Freunden, Nachbarn, Bekannten und Verwandten feierte Gerhard Kruse dort am Samstagnachmittag Richtfest.