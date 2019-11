Von Lydia Böhne

Löhne (WB). »Ich bin froh, dass ich in Löhne auftreten darf«, sagt Kay Ray. In der Vergangenheit hat der Comedian einige Auftrittsverbote kassiert. Jüngst geschehen in Monheim am Rhein. Dass der Paradiesvogel die Gemüter spaltet, hat sich auch bei seinem Auftritt in der Werretalhalle gezeigt.