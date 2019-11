Von Louis Ruthe

Löhne (WB). Für einen ungewollten Stop des Bahnverkehrs zwischen Bielefeld und Hannover hat ein Lkw-Fahrer in Löhne gesorgt. Mit seinem 40-Tonner blieb der Fahrer am Montagmorgen gegen 8.20 Uhr unter der Bahnbrücke am Quellental in Löhne hängen. 20 Minuten lang legte der Lkw-Fahrer den Bahnverkehr lahm.