Die Stadt Löhne will bis zum Jahresende die Ausgaben deckeln. Foto: dpa

Von Rakjumar Mukherjee

Löhne (WB). Die Stadt Löhne muss die Ausgaben deckeln, mit einem Plus von 179.000 Euro rechnet Kämmerin Andrea Linnemann dennoch für den Jahresabschluss im Haushaltsjahr 2019, sagte sie in der Ratssitzung am Mittwoch.