Von Lydia Böhne

Löhne (LZ). 50 Jahre Stadt Löhne – 50 neue Bäume für die nach wie vor relativ waldarme Stadt. Dank Patenschaften konnten im Bürgerwald Wassiek in Obernbeck ein sowie im Bürgerwald an der Straße Griechenland 49 Bäume gepflanzt werden.

Was die Waldstatistik angeht, steht Löhne nicht unbedingt im Rampenlicht. »2009 waren es 305 Hektar, also 5,1 Prozent der Stadtfläche«, berichtete Bürgermeister Bernd Poggemöller. Sechs Jahre später konnte der Anteil auf 6,4 Prozent erhöht und die Fläche auf 381 Hektar erweitert werden. »Wir werden den einstigen Zustand, als es in Löhne noch viel Wald gab, wohl nicht mehr erreichen, weil diese Flächen nicht mehr zur Verfügung stehen«, fügte Bernd Poggemöller hinzu. An den Zahlen sei allerdings deutlich erkennbar, dass man die richtige Richtung eingeschlagen habe.

Seit dem Jahr 2009 wurden 582 Bäume im Bürgerwald gepflanzt

Seit dem Jahr 2009 wurden 582 Bäume im Bürgerwald gepflanzt. Das dient nicht nur dem Artenschutz, auch das CO 2 wird gebunden und die Luft gereinigt. Was für eine Baumart gepflanzt werden soll, stand jedem Baumpaten frei. Wählen konnten sie zwischen Stieleiche, Vogelkirsche, Winterlinde, Spitzahorn, Rotbuche und Hainbuche. Auch die Anlässe, zu denen eine Patenschaft verschenkt wurde, waren ganz unterschiedlich.

Als Geschenk zur Einschulung in diesem Sommer hatten Brigitte Berndt und Gerda Oexmann ihrer Enkelin Karoline Marie Berndt gemeinschaftlich eine Patenschaft für eine Winterlinde geschenkt. Mit seiner Vogelkirsche kann Emil mitwachsen. Der Einjährige hat anlässlich seiner Taufe am 20. Januar dieses Jahres eine Baumpatenschaft von seiner Patin Tatjana Kaouane geschenkt bekommen. »Die ganze Familie ist sehr naturverbunden, und so ein Baum hat ja auch eine tolle Symbolik«, sagte Tatjana Kaouane.

Patenschaft hat sich immer als passendes Geschenk erwiesen

Seit vielen Jahren schon verschenken Stephan Lange und seine Frau Heike Rose-Lange bereits Baumpatenschaften. Ob zum 18. Geburtstag, zur Verleihung des Doktorgrades oder der Hochzeit – die Patenschaft hat sich immer als passendes Geschenk erwiesen und mit der Zeit zu einer Art Familientradition etabliert. Den vierten Baum hat die Familie am Samstagmorgen begutachtet. Die Patenschaft übernehmen Farina Lange-Matzel und Maximilian Matzel. Auf einer Metallplakette sind die Namen der Eigentümer sowie der Anlass festgehalten: ihre kirchliche Trauung am 31. August dieses Jahres. »Wir haben uns für eine Rotbuche entschieden, weil sie sehr groß und alt wird«, sagte Heike Rose-Lange. Die Chance auf weitere Bäume besteht: »Wir werden 2020 weiter pflanzen«, bestätigte Heike Nolte vom Amt für Stadtentwicklung und Umweltschutz.