Von Wilhelm Adam

Seine Entscheidung, im Geschäft »Bernd Ritter Hair & Fashion Team« in Zukunft auf die Öffnung am Samstag zu verzichten, begründet der Inhaber so: »Ich habe einfach die Augen aufgemacht.« Seniorinnen beispielsweise, die bislang jede Woche einmal am Samstag zum Friseur gegangen seien, gebe es in dieser Anzahl nicht mehr. Und allgemein sei der »Kunde ein moderner Mensch« geworden. So würden seiner Beobachtung nach auch ältere Menschen mittlerweile den Samstag vielfach anders nutzen: für Besorgungen, besondere Termine oder um auszuschlafen. »Wer im Marktkauf steht, sitzt nicht hier«, sagt Bernd Ritter.

Kundenverhalten hat sich gewandelt

Weil sich das Kundenverhalten gewandelt habe, habe es für seine fünf Mitarbeiter, zu denen auch eine Auszubildende zählt, und ihn samstags zuletzt einfach zu viele Leerzeiten gegeben. Deshalb wird die Vier-Tage-Woche nun wie folgt organisiert: Bei Bedarf – etwa bei Hochzeiten oder anderen Festen – ist Bernd Ritter mit seinem Geschäft auch samstags weiterhin nach Rücksprache für seine Kunden da. Ansonsten hat er jetzt dienstags und mittwochs von jeweils 8 bis 20 Uhr sowie donnerstags und freitags von jeweils 8 bis 18 Uhr geöffnet. Montags haben die meisten Friseure geschlossen. »Das ist seit den 1960er Jahren so in Deutschland, als in der Industrie die Fünf-Tage-Woche eingeführt wurde«, sagt Bernd Ritter.

Er ist sich sicher: »Mit meiner Geschäftsidee bin ich weit vorne.« Auch große Konzerne würden ständig an Arbeitszeit-Konzepten arbeiten. »Und wir schützen die Umwelt, wenn meine Angestellten nur noch vier Tage die Woche mit dem Auto zum Arbeitsplatz fahren müssen«, sagt Bernd Ritter.

Schon immer habe er sich Gedanken über Verbesserungen der Bedingungen für die Angestellten und Kunden gemacht: Bei der Übernahme des Geschäftes 1989 habe er beispielsweise allergieauslösende Stoffe aussortiert.

Viele Glückwunschmails

Bereits in den vergangenen zwei Monaten habe Bernd Ritter die Kunden informiert, die normalerweise an Samstagen gekommen waren. »Ich habe bereits viele Glückwunschmails bekommen«, erzählt er. Die Kunden rechneten es ihm und seiner Belegschaft hoch an, damit etwas für die Familie zu tun. Und auch die Angestellten hätten die Entscheidung problemlos mitgetragen.

Das Vorgehen Bernd Ritters findet beispielsweise auch bei der Industrie- und Handelskammer (IHK) Ostwestfalen Zustimmung, »Dieser Unternehmer passt sich den Marktgegebenheiten an und gibt damit ein gutes Beispiel«, sagt Jörg Deibert, Sprecher der IHK. Damit liege Bernd Ritter im derzeit zu beobachtenden Trend der Unternehmer, sich individuell an die Bedarfe der Kunden anzupassen, sagt Jörg Deibert. »Der Unternehmer prüft: Zu welchen Zeiten herrscht der meiste Verkehr, wann muss ich da sein?«

Beruf für Jugendliche attraktiver?

Allerdings sei der Samstag dabei nicht generell typisch für derartige Anpassungen, sagt Jörg Deibert. »Für den Handel ist der Samstag allgemein nach wie vor der umsatzstärkste Tag«, fügt er hinzu. Dies gelte auch unter derzeitigen Herausforderungen des Online-Handels, bei dem immer mehr Gewerbetreibende über einen eigenen Online-Shop nachdenken oder sich mit anderen Unternehmern zusammenschließen würden.

Ob der Friseurberuf nun aufgrund seiner Idee für Jugendliche attraktiver werde, sei derzeit noch nicht abschätzbar, sagt Bernd Ritter. »Dafür ist es noch zu früh.«

Frisuren-Show im GOP

Den Salon Ritter hatten Therese und Harry Ritter, die Eltern von Bernd Ritter (55), 1960 als Salon Ritter gegründet. 1978 übernahm seine Schwester Heidi als Erstgeborene das Geschäft und gab es 1989 an ihren Bruder Bernd weiter, der es als »Bernd Ritter Hair & Fashion Team« führt. Er ist Mitglied des Vorstandes der Friseur- und Kosmetikinnung Herford. Für die Innung organisiert Bernd Ritter seit 20 Jahren die Frisuren- und Kosmetik-Show, die seit einigen Jahren im GOP-Kaiserpalais zu sehen ist.