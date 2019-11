Von Louis Ruthe

Durch vier Tore kann das Wasser am Löhner Wehr geflutet werden. 21 Tonnen Beton verschwinden von jetzt an in den kommenden vier Wochen pro Staubalken. Das bedeutet, dass ein Spezialunternehmen samt Autokran von Nöten ist, um die Vorgabe des Deutschen Instituts für Normung (DIN) am Wehr des Hochwasserrückhaltebeckens umzusetzen.

»Bisher ist die Werre bei Hochwasser zu sehr gebremst worden«

Staubalken am Löhner Wehr werden verkleinert Fotostrecke

Foto: Louis Ruthe

Mit einer Spezialsäge haben Arbeiter eineinhalb Tage gebraucht, um die drei Betonklötze vom ersten Staubalken zu trennen. »Jede Woche wird ein Staubalken verkleinert«, sagt Steffen Veenaas, Geschäftsführer des Werre-Wasserverbandes. Die neue Oberfläche des Staubalkens wird ein Stahlbauer in den kommenden Tagen mit einer Edelstahlplatte versehen, die mit Mörtel unterlegt wird und mit Kunstharz versiegelt wird.

»Bisher ist die Werre bei Hochwasser zu sehr gebremst worden«, berichtet Steffen Veenaas. Zu viel Wasser sei am Wehr aufgehalten worden, obwohl die hydraulischen Tore hochgefahren waren. »Derzeit wird zudem die Steuerung der hydraulischen Anlage erneuert«, sagt er.

»80 Prozent werden vom Land übernommen«

Das sei notwendig, da die Eisentore in Zukunft wesentlich öfter zur Regulierung der Wasserströme gebraucht würden. So sei es in der neuen Norm DIN 19700 für Stauanlagen vorgesehen. Mit dieser Vorgabe sollen die Sicherheitsanforderungen der Absperrbauwerke, wie Stauanlagen, bundesweit vereinheitlicht und weiterentwickelt werden.

Zur Freude des Wasserverbandes wird der Umbau vom Land finanziell gefördert. »80 Prozent werden vom Land übernommen«, sagt Steffen Veenaas. Somit muss der Verband letztlich 44.000 Euro der Gesamtsumme tragen.