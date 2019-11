Von Lydia Böhne

Als Kind hat Klaus-Rainer Forst zwar Revell-Bausätze gebastelt, vielmehr haben ihn allerdings die Bilder auf den Kartondeckeln fasziniert. Eine Faszination, die bis heute nicht nachgelassen hat: In den Regalen seines Ateliers stapeln sich noch immer Schachteln von damals. Aus Interesse und weil ihn die Freude an der Malerei nie losgelassen hat, ist der 59-Jährige Mitte der 1980er-Jahre zur Kunstschule Kramer gegangen. Der gelernte technische Zeichner übt dort in seiner Freizeit Akt- und Porträtmalerei.

»Aus Spaß habe ich angefangen, auch Schiffe zu malen. Irgendwie ist das dann immer mehr gewachsen«, erinnert sich Klaus-Rainer Forst zurück. »Nachdem ich gemerkt habe, dass man mit der Malerei Geld verdienen kann, habe ich mich in den 1990er Jahren mehr und mehr professionalisiert«, fügt Forst hinzu.

Selbst ein Kapitän kauft die Bilder des Löhners

2001 hat er seinen Vorrat an Schiffsbildern genommen und ist zur Messe »boot Düsseldorf« gefahren, um dort auszustellen. Die weltweit größte Bootsmesse bietet einen eigenen Bereich für Schiffsmalerei. »Ein Kapitän hat direkt zwei meiner Bilder gekauft«, berichtet Klaus-Rainer Forst. Nach diesem Erlebnis hat der Mennighüffener hauptberuflich als Marinemaler zu arbeiten begonnen.

Hauptsächlich aus Ölfarben in Kombination mit Haarpinseln oder auch dem Malspachtel entstehen Bilder von alten Frachtern oder Schiffen aus der Kaiserzeit. Größten Wert legt der Künstler dabei auf die originalgetreue Wiedergabe des historischen Originals. Menschen aus Kroatien, den USA oder Japan sind mit der Zeit auf seine Arbeiten aufmerksam geworden und zählen inzwischen zu den internationalen Kunden.

Als Inspiration hat Klaus-Rainer Föst einen Marinestützpunkt besucht

Ein heimischer Auftraggeber ist die Bundesmarine. Mehrere Bilder des Löhners hängen in der Offiziersmesse des Flottenversorgungsschiffes »Berlin«. Eine schwimmende Ausrüstungsbasis, die beim Seebeben in Indonesien im Einsatz gewesen ist oder im Dezember 2015 332 in Seenot geratene Flüchtlinge aus dem Mittelmeer gerettet hat und gleichzeitig das größte Schiff der Deutschen Marine ist. Bei einem Besuch des Marinestützpunkts im November 2013 hat Klaus-Rainer Forst der Besatzung ein Öl-Bild des Kreuzers »Berlin« im Tropenanstich übergeben.

Anlässlich des 830. Hafengeburtstags im Mai dieses Jahres ist der Mennighüffener zur Einlaufparade mit anschließendem Empfang eingeladen gewesen. »Ich habe Sven Hikele, dem ehemaligen Kommandanten des Einsatzgruppenversorgers, dort ein Gemälde zu seiner Verabschiedung übergeben«, berichtet Klaus-Rainer Forst.

Nun will der Löhner heimatliche Motive malen

Der persönliche Höhepunkt sei für ihn jedoch, dass eines seiner Bilder, das das Flüchtlingsschiff Wilhelm Gustloff vor Ende des Zweiten Weltkrieges zeigt, im Haus der Geschichte in Bonn hängt. Am Schiffsmotiv hat Klaus-Rainer Forst sich auch nach all den Jahren nicht satt gesehen. »Ich denke dann gerne an die schöne Zeit von damals und die Revell-Verpackungen«, sagt der Maler.

Zu gerne hätte der Löhner den Malern, die für die Revell-Cover in den 1960er-Jahren verantwortlich waren, einmal bei ihrer Arbeit über die Schulter geschaut. Momentan widmet sich der Künstler einem neuen Projekt. Rund um die Mennighüffener Kirche malt der Löhner heimatliche Motive, die er demnächst der Öffentlichkeit präsentieren möchte.

Wer Klaus-Rainer Forst einmal ihn in seinem Atelier besuchen möchte, kann sich mit dem Marinemaler telefonisch in Verbindung setzen: 0157/82683822.