Heinz Windmann (von links), Herbert Gerkensmeier, Egon Schewe, Kurt Detering, Günter Oelgeschläger, Frank Stratmann und Günter Willig (alle vom Vereinsring Obernbeck) sowie Matthias Kreft (WBL), freuen sich über die Sanierungsarbeiten am historischen Obernbecker Glockenturm. Foto: Louis Ruthe

Von Louis Ruthe

Löhne-Obernbeck (WB). Mit einem Eisenschuh gesichert steht von nun an der Obernbecker Glockentrum an Ort und Stelle. Die Wirtschaftsbetriebe Löhne sowie der Vereinsring Obernbeck haben den Glockenstuhl an der Bahnhofstraße teilweise erneuert und technisch instand gesetzt.