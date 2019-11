Von Wilhelm Adam

Löhne (WB). Wenn es um die Rettung eines Menschenlebens geht, dann liegt der Schlüssel dafür in Zukunft im Kühlschrank des Betroffenen: So sehen es die Verantwortlichen, die die Notfalldose bekannt machen wollen. Diese kleine Dose war auch Gesprächsthema in der vergangenen Sitzung des Seniorenbeirats der Stadt am Mittwoch.

Dem Beirat hat Dr. Angela Heiler-Birk von der Geschäftsstelle für Gesundheitsplanung und psychosoziale Hilfen des Kreises Herford das Projekt offiziell vorgestellt. Und so funktioniert es: Ein grüner Aufkleber an der Innenseite der Wohnungstür weist Rettungskräfte im Ernstfall auf die etwa zehn Zentimeter große Notfalldose im Kühlschrank hin.

Sie enthält neben persönlichen Angaben auch Angaben zu Vorerkrankungen, Details zu Operationen, aktuell eingenommenen Medikamenten und den Kontaktpersonen, die informiert werden müssen. Zudem kann darin hinterlegt werden, ob eine Patientenverfügung vorhanden ist. Seine Daten könne der Nutzer je nach Belieben jederzeit aktualisieren.

Löhner Apotheken vertreiben die Dose

Bereits 2016 habe die Apothekerkammer in Münster mit Seniorenbeiräten die Dose auf den Weg gebracht, vor einem Jahr habe daher die Apothekerkammer Westfalen-Lippe das Projekt auch für den Kreis Herford angestoßen. »Seitdem sind wir in allen möglichen öffentlichen Sitzungen unterwegs«, erklärte Dr. Heiler-Birk nun ihren Termin beim Seniorenbeirat in Löhne. Die Apotheken der Stadt hätten diese Dose »bereits in ihr Sortiment aufgenommen.«

Ihr Vortrag fand im Seniorenbeirat breite Zustimmung, der das Angebot neben der bereits bestehenden Notfallkarte und dem Notfallbrief des Rettungsdienstes im Kreis als »gute Idee« würdigte.

Nach Angaben des Rettungsdienstleiters im Kreis Herford, Dr. Thomas Jakob, haben Einsatzkräfte in diesem Jahr bereits bis einschließlich September etwa 22.700 Fahrten im Rettungswagen durchgeführt. In 7400 Fällen sei dabei auch ein Notarzt vor Ort gewesen – damit also etwa bei jedem dritten Einsatz.

Konkrete Erfahrungen mit der Notfalldose gebe es im Rettungsdienst des Kreises Herford noch nicht, sagte Jakob. Die Dose bezeichnete er als »unterstützenswert, das Ei des Kolumbus ist sie aber nicht.«

Wichtig sei nicht nur, dass der Aufkleber genutzt werde, sondern auch, dass »die Dose im Kühlschrank nicht hinter Marmelade und Wurst landet.« Er betonte: »Dort sucht im Ernstfall niemand, die Behandlung der betroffenen Person steht an erster Stelle.« Deshalb solle die Notfalldose für jeden gut einsichtbar im Kühlschrank platziert werden.

Notfallbrief von ist in der Dose von Bedeutung

Bei Nutzung der Dose empfehle er zudem dringend, »dass zumindest auch der Notfallbrief des Rettungsdienstes beigelegt wird.« Er sei das Ergebnis langfristiger Recherchen, »und bildet nach unserer Erfahrung die Erfordernisse der Menschen im Kreis sehr gut ab.«

Auf der Internetseite des Kreises (www.kreis-herford.de) kann der Notfallbrief kostenlos heruntergeladen werden. Weitere Informationen zur Notfalldose finden Interessierte in Internet.