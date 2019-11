Von Wilhelm Adam

Löhne (WB). Die Zahl der Obdachlosen in der Stadt ist wieder angestiegen, das hat jetzt die Fachstelle für Wohnungsnotfälle im Sozialausschuss mitgeteilt. Von einem »Tiefstwert von fünf Betroffenen« im Jahr 2016 sei die Zahl in diesem Jahr auf 28 gestiegen, hieß es.

Allerdings seien bei dieser Zahl auch Flüchtlinge zu berücksichtigen, die noch in städtischen Einrichtungen untergebracht sind. Ein Anstieg der Zahlen sei nicht nur in Löhne, sondern bundesweit zu beobachten. So habe deutschlandweit allein zwischen 2017 und 2018 die Zahl Betroffener um 50 Prozent zugenommen. Nach Einschätzung der Fachstelle werden die Betroffenen dabei immer jünger.

War der durchschnittliche Wohnsitzlose in den 1990er Jahren zwischen 45 und 50 Jahren alt, seien darunter nun verstärkt auch Menschen im Alter zwischen 20 und 30 Jahren mit Suchtkrankheiten oder psychischen Auffälligkeiten. Wie hoch die Dunkelziffer Obdachloser in Löhne ist, kann nach offiziellen Angaben aber nicht geschätzt werden. Eine öffentlich bekannte Szene obdachloser Menschen gebe es in der Stadt nicht, zudem kämen Wohnungslose oftmals bei Bekannten unter.