49.600 neue Klinker sind in der Außenfassade verbaut worden. Innen sind die Flurwände bunt und in den Klassenräumen gibt es neue Technik. Foto: Louis Ruthe

Von Louis Ruthe

Löhne (WB). Das Städtische Gymnasium Löhne (SGL) ist in den vergangenen sechs Jahren für etwa neun Millionen Euro saniert worden – und das im laufenden Schulbetrieb. Jetzt ist das Ende der Sanierungsarbeiten mit einem Festakt in der Schule gefeiert worden.

»Der Sanierungsstau am Städtischen Gymnasium Löhne ist so gut wie behoben«, sagt Schulleiterin Anja Backheuer. Und das trotz klammer Finanzen der Stadt. In ihrer Festrede dankt sie vor allem den beiden Bauverantwortlichen, Architekt Stephan Schneider und Christine Harodt, kommissarische Amtsleiterin der Immobilienwirtschaft der Stadt Löhne. »Jedes Problem ist bei euch auf offene Ohren gestoßen und Entscheidungen sind schnell getroffen worden«, sagt Anja Backheuer.

Festakt am Städtischen Gymnasium Löhne Fotostrecke

Foto: Louis Ruthe

90 Betriebe haben in den sechs Jahren bei der Sanierung mitgeholfen. In den Schulferien sind es bis zu 50 Handwerker gleichzeitig gewesen. Für sie seien die Hausmeister Oliver Wortmann und Hannes Busse die gesamte Bauphase zur Stelle gewesen. »Großen Dank dafür«, sagt Anja Backheuer. Den Dank an eine Gruppe tougher Frauen hat die Schulleiterin zudem nicht unter den Tisch fallen lassen.

»Unsere Reinigungskräfte haben den größten Respekt verdient«, lobt Anja Backheuer und Stephan Schneider ergänzt: »Ich habe mich fast täglich gewundert, wie die die Räume wieder für den normalen Schulalltag hergerichtet haben.« Denn alle Arbeiten sind im laufenden Schulbetrieb erfolgt.

Auch einige Geschenke haben bei dem Festakt ihren Platz gefunden. Für Stephan Schneider und Christine Harodt hat es eine Flasche Gips gegeben. »In Erinnerung an die hitzebedingten Gipssäcke-Explosionen und die anschließenden winterlich anmutenden Flure unserer Schule«, sagt Anja Backheuer mit einem Schmunzeln.

Zudem hat Bürgermeister Bernd Poggemöller ein ehemaliges Religionsbuch überreicht bekommen, das bei den Arbeiten gefunden wurde. »Irgendwann holt einen immer die Vergangenheit ein«, kommentierte Poggemöller. Für ihn persönlich ein »tolles Erlebnis«, das Gymnasium so zu sehen.

Grün, Gelb, Rot und viel Grau prägen die Räume des Gymnasiums nun. »Technisch sind wir dank des Fördervereins mit Beamern und Whiteboards gut aufgestellt«, sagt Anja Backheuer. Das Städtische Gymnasium in Löhne sei nun zukunftssicher.