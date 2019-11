Die 55 Sänger des Chors präsentieren in der Heilandkirche Siemshof unter der Leitung von Janina Bohnhorst eine Mischung aus Gospel und Spirituals. Der Chor singt dort ehrenamtlich zugunsten des Fördervereins der Telefonseelsorge. Lichterschläuche säumten den Mittelgang des Kirchenschiffes. Foto: Lydia Böhne

Von Lydia Böhne

Löhne-Mennighüffen (WB). Mutmachende Lieder, die Trost spenden und Fröhlichkeit vermitteln – das Benefizkonzert in der Heilandkirche Siemshof stand ganz im Zeichen der Hoffnung. Der Gospelchor Joyful Voices sang dort vor etwa 350 Besuchern zugunsten des Fördervereins der Telefonseelsorge Ostwestfalen.

Lichterschläuche säumten den Mittelgang des Kirchenschiffes. Die indirekte Beleuchtung setzte den klangvollen Einzug des Chores optisch in Szene. Der Titel »Holy is the lamb« war die gesangliche Konzerteröffnung. Anschließend begrüßte Pfarrerin Petra Ottensmeyer die Besucher. Die neue Leiterin der Telefonseelsorge Ostwestfalen (TSOW) informierte die Anwesenden mit einigen Zahlen rund um die Telefonseelsorge.

Im März 1985 war sie mit ihrem Angebot gestartet. 75 Ehrenamtliche sind laut Petra Ottensmeyer dort aktuell tätig. 9000 Gespräche und 200 Chats, die in 2018 geführt wurden, zeigen, dass das Angebot angenommen wird.

Vor sieben Jahren wurde der Förderverein gegründet, dessen Vorstand Petra Henning auch nach Beendigung ihrer Tätigkeit als Leiterin der TSOW weiterhin angehört. Als Moderatorin führte sie am Samstagnachmittag durch das Programm. »Toll, dass die Sänger ihre Zeit zur Verfügung stellen. Alle Spenden des Konzerts kommen der Institution zugute«, erläuterte Petra Henning.

55 Gospelsänger erheben ihre Stimme in der Heilandkirche

Chorleiterin Janina Bohnhorst und ihre 55 Gospelsänger hatten sich für das Benefizkonzert Titel mit hoffnungsvollen Botschaften ausgesucht. Darunter Titel wie »Awesome God«, »Auf dich vertrauen« oder »Bless the Lord«. Mit den Gospels »In your name« oder »1000 reasons« huldigten die Sänger dem Schöpfer. »Es gibt tausend gute Gründe, um Gott für seine Güte zu danken«, erläuterte Petra Henning. Laut des Vorstandsmitglieds des TSOW-Fördervereins dürfe ein Lied bei einem solchen Gospelkonzert auf keinen Fall fehlen: »Hallelujah« von Leonard Cohen. Für ihre gefühlvolle Darbietung des Klassikers ernteten die Sänger reichlich Applaus.

Zum Innehalten luden auch die Beiträge von Tim Gärtner ein. Der Kirchenmusiker begleitete den Chor am Keyboard, zog mit seinen Solostücken aber auch die Aufmerksamkeit auf sich. Mit den Worten »Schauen wir mal, ob wir dabei träumen«, kündigte Petra Henning den ersten Titel an: »The dreamer«. In die entspannende Atmosphäre reihte sich auch das zweite Stück »Relax« ein.