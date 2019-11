Von Finn Heitland

Löhne-Ort (WB). Ein vorweihnachtliches Fest von Löhne-Ortern für Löhne-Ort. Der sechste Christkindlmarkt des Stadtteils wird am 14. und 15. Dezember wieder an der Martin-Luther-Kirche und am Gemeindehaus gefeiert.

Ausrichter ist die evangelische Kirchengemeinde Löhne-Ort. Unterstützer und Mitorganisator ist der Vereinsring Löhne-Ort, der sich aus mehr als 20 Mitgliedervereinen zusammensetzt. »Die letzten Durchführungen des Marktes haben hervorragend geklappt. Auch mit dem Wetter hatten wir immer Glück. Wir hoffen auf einen schönen Markt«, sagte Dieter Falkenstern. Er ist erster Vorsitzender des Vereinsringes.

Eröffnet wird der Christkindlmarkt am Samstag um 17 Uhr durch ein Christkind und ein offenes Weihnachtsliedersingen mit der Grundschule sowie dem Jugend- und Kinderchor.

VFerkaufserlöse gehen an die beteiligten Vereine

Die einzelnen Stände werden anschließend geöffnet. An den Ständen gibt es Weihnachtliches zu bestaunen und zu entdecken. Handarbeiten, Bastelarbeiten, ein Krippenstand und diverse Geschenkideen können vor Ort gekauft werden. Auf dem Kirchvorplatz wird es kulinarisch. Glühwein, Met, oder Apfelpunsch sind nur einige der Leckereien. Mit Kuchen und frischer Bratwurst wird das Speiseangebot komplettiert.

»Im Gemeindehaus wird die evangelische Jugend an beiden Tagen ein Bastelangebot für Kinder und Computerspiele für Jugendliche anbieten« sagte Dieter Falkenstern. Zudem werde an den beiden Tagen die Bünder Straße gesperrt. Am Sonntag werden die Stände bereits um 14 Uhr eröffnet. Ab 15 Uhr wird es einen Familiengottesdienst mit Kindergartenkindern geben. Zudem tritt die Musikgruppe »White Coffee« auf und präsentiert »Das etwas andere Weihnachtskonzert«.

»Der Erlös wird an die beteiligten Vereine gehen. Wir freuen uns darüber, dass sich so viele Vereine engagieren. Der Zusammenhalt der Vereine miteinander und in Löhne-Ort allgemein wird durch den Markt gefördert«, sagte Pastor Peter Außerwinkler.