Von Malte Samtenschnieder

Löhne (WB). Der steigenden Nachfrage nach »natürlichen Heilmitteln« trägt die Brohler Mineral- und Heilbrunnen GmbH mit einem neuen Produkt Rechnung: Seit dem 1. Oktober vertreibt sie das Wasser aus der St. Margareten-Quelle an ihrem Standort in Löhne unter dem Namen »Steinsieker Heilwasser«.

»Mit mehr als 620 Milligramm Calcium pro Liter ist Steinsieker eins der calciumreichsten Mineral- und Heilwässer in Deutschland«, sagt Vertriebsleiter David Schilling. Bereits zwei Flaschen deckten den normalen Tagesbedarf an diesem wertvollen Mineralstoff.

Die Zusammensetzung des Wassers der Steinsieker- und der St. Margareten-Quelle sei ähnlich. Nur Letzteres habe aber eine nachgewiesene medizinische Wirkung, etwa bei Osteoporose, und sei staatlich als Heilwasser anerkannt. Somit genieße es laut Gesetz den Status als Arzneimittel.

Apfelschorle rundet das Sortiment ab

Ortstermin beim Steinsieker Mineralbrunnen in Löhne Fotostrecke

Foto: Malte Samtenschnieder

Insgesamt umfasst das Steinsieker-Sortiment aktuell neun Artikel. Das Mineralwasser wird in den Sorten Classic, Medium und Naturell sowohl in PET- als auch in Glas-Mehrwegflaschen angeboten. Hinzu kommen eine Apfelschorle mit 55 Prozent Fruchtanteil und das neue Heilwasser.

Im Hinblick auf die Förderung weist David Schilling auf eine Besonderheit hin: »Wir setzen bei unseren beiden Quellen keine Unterwasser- oder Tiefenpumpen ein, sondern benutzen ausschließlich die im freien artesischen Überlauf anstehenden Mengen des Mineral- und Heilwassers zur Abfüllung unserer Produkte.«

Artesisch bedeute, dass sich das Wasser wegen des hohen Drucks aus eigener Kraft einen Weg aus dem Erdinnern bahne und aus einer natürlichen Öffnung an der Eroberfläche austrete.

100 Millionen Flaschen-Füllungen pro Jahr

Die Leistung der Steinsieker-Quelle (32.000 Liter pro Stunde) liegt nach Angaben des Vertriebsleiters deutlich über der Leitung der St. Margareten-Quelle (4500 Liter pro Stunde). Die Abfüllanlage könne 32.400 Glas- beziehungsweise 30.000 PET-Flaschen pro Stunde verarbeiten. Auf ein Jahr umgerechnet setzt das Unternehmen 100 Millionen Füllungen ab.

Mit der Präsentation des Steinsieker-Sortiments will David Schilling auch einem zunehmenden Druck aus der Politik entgegentreten. »Der Großteil der 200 Mineralbrunnen in Deutschland sind Familienunternehmen. Wir werden derzeit aus meiner Sicht zu Unrecht an den Pranger gestellt«, sagt der Vertriebsleiter. Das gelte insbesondere bei der aktuellen Plastikdebatte. »Von uns landen keine Flaschen in den Weltmeeren.« Sowohl die Glas- als auch die PET-Flaschen könnten bis zu 50 Mal wiederverwendet werden. Dann würden sie eingeschmolzen und recycelt.

Heilwasser bietet Verbrauchern Mehrwert

Dem Ratschlag, statt Mineral- doch Leitungswasser zu trinken, um so den anfallenden Verpackungsmüll zu reduzieren, könne er vor diesem Hintergrund nichts abgewinnen. Aufgrund seiner besonderen Inhaltsstoffe sei Mineralwasser auch nicht einfach so durch Leitungswasser zu ersetzen. Insbesondere das natürliche Heilwasser biete dem Verbraucher einen besonderen Mehrwert.

Aufgrund der Vorgabe, dass natürliches Mineralwasser an der Quelle abgefüllt werden muss, sind die Wege zwischen den beiden Brunnen, der Abfüllanlage und den Lagerhallen auf dem 25.000-Quadratmeter-Steinsieker-Areal zwischen Brunnenstraße und Twelsiek kurz.

Um Beeinträchtigungen der Anwohner gering zu halten, können Lkw, die Leergut anliefern beziehungsweise gefüllte Getränkekisten abholen, bis in die Lagerhalle fahren. Zum Befüllen der Glas- und PET-Flaschen gibt es zwei unabhängige Kreisläufe. Beliefert werden neben NRW und Rheinland-Pfalz auch Niedersachsen, Hamburg, Berlin und das Saarland.