Zu dem Unfall kam es laut Polizei um 7 Uhr, als eine 42-jährige Frau aus Hiddenhausen mit ihrem Audi auf dem Alten Postweg in Richtung Hägerstraße fuhr. Gleichzeitig war ein 26-Jähriger aus Vlotho auf der Häger Straße mit seinem weißen Ford Fiesta in Richtung Löhne unterwegs. An der Kreuzung beider Straßen überquerte die Audi-Fahrerin die Häger Straße in Richtung Schweichelner Straße.

Die Hiddenhauserin habe den von links kommenden vorfahrtsberechtigen Ford Fiesta übersehen, so die Polizei. Der Vlothoer habe noch vergeblich versucht zu bremsen.

Beim Zusammenstoß der Autos wurde der 26-Jährige leicht verletzt. Er kam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Die Feuerwehr säuberte den verschmutzten Asphalt. Die Autos wurden abgeschleppt. Die Polizei schätzt die Höhe des entstandenen Sachschadens auf mindestens 19.000 Euro.