Von Gabriela Peschke

Löhne (WB). »Man kann Geld nur gerecht ausgeben, wenn man auch für gerechte Einnahmen sorgt.« Mit diesen Worten hat Norbert Walter-Borjans am Mittwoch seinen Vortrag über »die offene Flanke« in der Steuerpolitik eröffnet. Dabei fesselte er mit interessanten Interna und humorvollen Seitenhieben zahlreiche Zuhörer in der Werretalhalle.

Für einen Kampf der »Anständigen« gegen die »Unanständigen« warb der Mann, der bis 2017 in Steuersachen in NRW das Sagen hatte. Im Visier hatte er dabei die Großverdiener und Kapitalspekulanten, die es mit Finanzjonglage schafften, Gewinne zu transferieren und damit den Staat um rechtmäßige Erträge zu betrügen. Und ihre Hintermänner und doppelbödigen Berater, die unseriösen Geschäften die Wege gebahnt hätten.

Doch bevor er über »Trickser, Betrüger und Plünderer« den Stab brach, machte der ehemalige Finanzminister klar, warum gerechte Steuerpolitik unerlässlich ist: »Wir werden in den nächsten zehn Jahren rund 450 Milliarden für Investitionen brauchen, wenn wir in unserem Land den Status quo halten oder gar verbessern wollen«, zitierte er das Gutachten zweier voneinander unabhängiger Institute. Allein die Kosten für kommunale Infrastruktur würden mit 180 Milliarden Euro veranschlagt. Am Beispiel der mangelhaften Mobilfunknetze in Deutschland bezog Walter-Borjans klar Position: »Das ist jämmerlich. Das sollten wir uns so nicht weiter leisten.«

»Wir müssen hier einen Riegel vorschieben«

Die Zukunftskosten seien letztlich nur durch Wachstum zu finanzieren. Doch: »Die Schere zwischen oberen und unteren Einkommensbereichen ist weiter auseinandergegangen. Tatsächlich haben die oberen Einkommensgruppen heute eine geringere Belastung als vor 30 Jahren«, stellte er fest. »Daran ist jedoch auch die Steuerpolitik beteiligt«, fügte er selbstkritisch hinzu.

Den Kommunen fehle vielerorts das Geld, um die Programme durchzusetzen, die ihnen auferlegt würden. Das zwinge zu unbeliebten Anhebungen, zum Beispiel der Gewerbesteuer einerseits. Andererseits entzünde sich ein »Dumping-Wettbewerb« um attraktive Konditionen zur Anwerbung von Gewerbetreibenden, der ruinöse Folgen für einzelne Gemeinden haben könne. »Wir müssen hier einen Riegel vorschieben und gemeinsam nach vernünftigen Lösungen suchen«, sagte Walter-Borjans.

19 Millionen Euro für den Erwerb der Daten verauslagt

Eindeutig Stellung bezog der ehemalige Finanzminister im Hinblick auf den geschehenen Ankauf von Datenträgern mit sogenannten Steuer-Sünder-Karteien. »Allein der rechtskräftige Betrug belief sich auf 30 bis 40 Milliarden Euro«, rief er den Zuhörern ins Gedächtnis.

19 Millionen Euro seien für den Erwerb der Daten verauslagt worden, »aber über sieben Milliarden Euro sind als Rückzahlungsgelder geflossen«, rechnete er vor. Im Sinne der ehrlichen Steuerzahler sei es »mehr als sinnvoll« gewesen, den Spekulanten nachzustellen. Die Steuerfahnder hätten gute Arbeit geleistet, lobte Norbert Walter-Borjans.

Zugleich stellte er klar, wo er noch weiteren Handlungsbedarf sieht: »Wir haben zum Beispiel in Deutschland kein Unternehmensstrafrecht. Dadurch können wir Banken nicht in Regress nehmen«, erläuterte er und forderte: »Hier könnte man durch Gesetze mehr erreichen.«

Walter-Borjans beleuchtete auch Mechanismen, mit denen die Lobby der Großkapitalisten auf die Gesetzeslage Einfluss zu nehmen suche. Bevor er sich der Diskussion mit den Zuhörern widmete, stellte der Referent abschließend klar: »Politik muss Anständiges wieder rentabel machen. Und was gegen das Gemeinwohl drängt, das muss teuer werden.«