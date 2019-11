Von Lydia Böhne

Löhne (WB). Leon Bürger möchte nach seinem Schulabschluss als Mechaniker arbeiten. Bei welchem Unternehmen er sich bewerben wird, weiß der Achtklässler bisher noch nicht. Einen Überblick hat dem 13-Jährigen ein Besuch der Ausbildungsmesse geboten, die die Bertolt-Brecht-Gesamtschule (BBG) am Donnerstag in der Aula ausgerichtet hat.

Bei eintägigen Praktika hat Leon Bürger schon in verschiedene Berufe, beispielsweise den eines Einzelhandelskaufmanns, hineingeschnuppert. »Ich würde aber gerne als Mechaniker arbeiten, weil der Beruf so vielfältig ist«, sagt der Achtklässler. Am Stand des Löhner Unternehmens Agoform informiert sich der 13-Jährige bei Helmut Windmöller und Markus Becker genauer über seinen neuen »Traumjob«.

Schon ab Klasse fünf setzt die BBG auf Berufsorientierung. Bis Klasse sieben bietet die Schule pro Jahrgangsstufe einen Zukunftstag an. »In Klasse acht und neun folgen dann zweiwöchige Praktika«, erläutert Schulleiterin Daniela Gehring. Zusätzlich hat die Schule ein eigenes Büro für Berufs- und Lebensplanung (BuL). Dort beraten speziell geschulte Schüler aus höheren Jahrgangsstufen als Coaches ihre jüngeren Mitschüler.

Bewerbungstrainings oder Projektwochen sollen den Schülern bei der Orientierug helfen

Für ihr Engagement im Bereich der Berufsorientierung ist die BBG schon mehrfach vom Netzwerk Berufswahlsiegel als »Siegel-Botschafterschule« ausgezeichnet worden. Alle vier Jahre erfolgt eine Rezertifizierung. »Wir organisieren zum Beispiel auch Bewerbungstrainings oder Projektwochen, in denen die Schüler lernen, wie sie eine Bewerbung schreiben«, ergänzt Daniela Gehring.

Kotryna Janaviciuiteėė und Makih Ibrahim haben sogar schon ihre Bewerbungen an die Mindener Akademie für Gesundheitsberufe rausgeschickt. Ebenso wie Aisde Sirtautaite stellen sich die jungen Frauen einen sozialen Beruf im Bereich Gesundheits- und Krankenpflege vor.

Ihnen ist es nach eigener Aussage wichtig, mit Menschen zu arbeiten. »Sollten wir auf unsere Bewerbungen eventuell eine Absage erhalten, schauen wir uns hier bei der Ausbildungsmesse schon einmal nach einer Alternative um«, berichtet Makih Ibrahim. Genug Auswahl bietet den Schülerinnen die Messe in der Aula: 25 Betriebe und heimische Unternehmen stellen sich dort mit einem Stand aus.

Ehemaliger Schüler berät nun die Schüler

Bei einem Rundgang trifft Schulleiterin Daniela Gehring auch bekannte Gesichter. Jonas Hoffmann und Gerrit Zastrow sind ehemalige Schüler der Gesamtschule. Inzwischen absolvieren sie ihre Ausbildungen bei der Firma Koenig & Bauer Kammann.

Das Unternehmen mit derzeitigem Sitz in Wulferdingsen stellt Maschinen zum Bedrucken von Hohlkörpern her. »Ich bin über einen Bewerbungstag der BBG auf das Unternehmen aufmerksam geworden«, berichtet Gerrit Zastrow. »Anschließend habe ich dort ein Praktikum absolviert und mich beworben.«