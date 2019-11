Die rote Linie markiert den Verlauf der Nordvariante des Radschnellwegs RS3, der von der Nordbahnstraße (unten links) über die Löhner Straße/Ringstraße in Richtung B61 und dort weiter in Richtung Westen verlaufen könnte. Foto: Stadt Löhne

Von Rajkumar Mukherjee

Löhne/Bad Oeynhausen (WB). Löhne und Bad Oeynhausen arbeiten weiter an der Umsetzung der Pläne für den Radschnellweg RS3 im Übergangsbereich beider Städte. Auf Löhner Seite könnte der Weg über die Löhner Straße und Ringstraße verlaufen, von dort weiter auf die B61 in Bad Oeynhausen.

Eine Entwurfsplanung könnte im ersten Quartal 2020 fertiggestellt und vorgestellt werden. Das geht aus einer Mitteilung der Verwaltung für die nächste Sitzung des Planungs- und Umweltausschusses am kommenden Donnerstag, 28. November, hervor. Beginn der Sitzung ist um 18.30 Uhr im großen Sitzungssaal des Rathauses.

Projektträger des Radschnellwegs RS3 ist, wie berichtet, die Stadt Bad Oeynhausen. Kooperationspartner sind die Städte Löhne, Herford, Minden und Porta Westfalica, der Kreis Herford sowie der Landesbetrieb Straßen NRW. Eine Förderung erfolgt über das NRW-Ministerium für Verkehr. Der 36 Kilometer lange RS3 soll die Städte Herford und Minden verbinden und durch Löhne, Bad Oeynhausen und Porta Westfalica führen. Nach Angaben des NRW-Verkehrsministeriums biete diese Städtekette ausreichend Potenzial für den RS3: 1500 bis 2000 Radfahrten täglich werden prognostiziert.

Die Anbindung an die Innenstadt und den Bahnhof soll verstärkt werden

Eine Machbarkeitsstudie hat die Stadt Bad Oeynhausen in Auftrag gegeben. Sie ist im Mai 2016 veröffentlicht worden. Zwei Varianten (Nord und Süd) für den Übergang zwischen Löhne und Bad Oeynhausen sind darin enthalten. Die Südvariante würde laut der Studie von der Nordbahnstraße in Löhne über die Löhner Straße auf die Wilhelmstraße/Elisabethstraße in Bad Oeynhausen führen. Dies hätte in Bad Oeynhausen den Vorteil einer stärkeren Anbindung an die Innenstadt und den Bahnhof bedeutet. Zugleich gebe es laut Studie über diese Südvariante besseren bauliche und verkehrstechnische Voraussetzungen für die Realisierung eines solchen Radwegs.

Von dieser Vorzugsvariante haben die Projektpartner Abstand genommen. Zugleich haben Vertreter der Städte Löhne und Bad Oeynhausen zuletzt gemeinsame Überlegungen zum Übergangsbereich wieder aufgenommen. Mit folgender Vereinbarung: Statt der Südvariante soll der RS3 in der Nordvariante nun von der Nordbahnstraße über die Ringstraße an die Mindener Straße/Kanalstraße angebunden werden.

Die Breite des Radschnellwegs soll an der Ringstraße vier Meter betragen

Im Übergangsbereich soll der Radweg zudem auf einer Straßenseite geführt werden: In einem sogenannten Zweirichtungsverkehr können Radfahrer hier in jeweils beide Richtungen fahren. Von der Nordbahnstraße würde der Radschnellweg auf die Löhner Straße/Ringstraße übergehen, an dieser Anschlussstelle würde eine Ampel den Verkehr regeln. Entlang der Ostseite der Ringstraße würde der Radschnellweg dann an die Kanalstraße anschließen und dort auf der Nordseite in Richtung Westen führen.

Die Breite des Radschnellwegs soll an der Ringstraße vier Meter betragen, zuzüglich eines Sicherheitsabstandes zur Straße von 50 Zentimetern. Weil aber der bisherige Querschnitt der Ringstraße dies bisher so nicht ermöglicht, müssen die Projektpartner zunächst Grund erwerben. Allerdings werde die genannte Breite im Bereich der Ringstraße auch nach Zukäufen von Grund nicht durchgehend umzusetzen sein. Zugleich soll die Ringstraße leicht begradigt werden. Zudem soll der Fußgängerverkehr komplett auf die Westseite der Ringstraße verlegt werden.

Rückbau der B61 ist notwendig

Der Radschnellweg RS3 soll im Stadtgebiet Bad Oeynhausens in die Planung zum Rückbau der B61 – nach der Freigabe der A30-Nordumgehung – integriert werden. Dies mache aus Sicht der NRW-Verkehrsministeriums Sinn. Durch eine Zusammenlegung könne bei der weiteren Planung und dem späteren Bau des RS3 Zeit eingespart werden, teilt das Ministerium auf der Internesetseite zum RS3-Projekt mit. Deshalb habe die Stadt Bad Oeynhausen beim Landesbetrieb Straßen NRW angeregt, den Rückbau der B61 und die Realisierung des Radschnellwegs in einer Gesamtplanung zusammenzufassen.