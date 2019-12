Von Lydia Böhne

Löhne-Gohfeld (WB). 40 fehlende Kindergartenplätze im Planungsbezirk Gohfeld und 20 in Melbergen-Wittel – das ist das Ergebnis der städtischen Kindergartenbedarfsplanung. Der evangelische Simeon-Kindergarten stößt mit seinem begrenzten Platzangebot schon jetzt an seine Grenzen. Eine Lösung in Form eines Neubaus ist aber schon in Aussicht.