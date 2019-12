Von Kristin Wennemacher und Silas Ekelhoff

Löhne (WB). Musikalische Auftritte, das gemeinsame Singen von Weihnachtsliedern und das Hören einer Weihnachtsgeschichte: Das konnten die Besucher beim Adventstreff in Obernbeck am Samstag genießen. Der Vereinsring Obernbeck hatte diese traditionelle zweitägige Veranstaltung in und um die Christuskirche organisiert.

Während der fast zweistündigen Veranstaltung am Samstag standen Weihnachtslieder im Mittelpunkt. Den ersten Auftritt hatte dabei das Ensemble „Vocalize“. Die Musiker vertonen viele verschiedene Songs, darunter „Licht dieser Welt“ von Danny Plett oder „That’s Christmas To Me“ von der Band Pentatonix, das die Gruppe A-cappella vortrug.

„Weihnachten bei Ole“

Nach dem einleitenden Konzert folgte eine Weihnachtsgeschichte. Herbert Gerkensmeier liest ehrenamtlich in Grundschulen vor und auch am Samstag lauschten die Besucher interessiert seiner Geschichte. „Weihnachten bei Ole“ lautete ihr Titel. Sie handelte von einem kleinen Jungen, der ein wenig glückliches Leben führt, bis er beim Krippenspiel die Hauptrolle ergattert und seitdem wegen seinen guten Taten bewundert wird.

„Blech gehabt“ heißt ein Quintett der Musikschule. Die Musiker trugen moderne und traditionelle Weihnachtslieder vor, darunter „Santa Claus Is Coming to Town“ oder „Joy To The World“. Bei „O du Fröhliche“ und „Tochter Zion“ waren auch die Besucher gefragt. Ohne Textblatt wurden gemeinsam diese bekannten Weihnachtslieder angestimmt.

„Der Advent ist eine Botschaft an uns“

Aber das große Singen folgte erst im Anschluss: „Jingle Bells“, „Fröhliche Weihnacht“ und „Es ist für uns eine Zeit angekommen“ gehörten beispielsweise zu den Liedern, die alle gemeinsam in der Kirche sangen. Begleitet wurden die Stimmen mit zwei Gitarren und am Klavier.

„Der Advent ist eine Botschaft an uns“, sagte Rolf Bürgers, Pfarrer der Evangelischen Kirchengemeinde Obernbeck. Man müsse sich an den Festtagen am Ursprung orientieren, fügte er in seiner Rede hinzu.

Bürgermeister würdigt ehrenamtliches Engagement

Bürgermeister Bernd Poggemöller betonte, dass an Weihnachten das friedliche Miteinander an oberster Stelle stehen solle. Auch lobte er die vielen wunderbaren Veranstaltungen der Stadt Löhne anlässlich ihres 50. Geburtstags in diesem Jahr: „Die größte Errungenschaft ist das ehrenamtliche Engagement.“ Dabei stelle die Kirche die „Keimzelle“ dar.

Egon Schewe, stellvertretender Bürgermeister und erster Vorsitzender des Vereinsrings, führte durch die unterhaltsame Veranstaltung. „Es lohnt sich wiederzukommen“, meinte er und bezog sich auf die interessanten noch ausstehenden Programmpunkte.

Draußen wartete auf die Besucher ein kleiner Weihnachtsmarkt: Mit Glühwein, Apfelpunsch oder einem warmen Kakao konnten sie den Nachmittag ausklingen lassen.

Weihnachtliches Theater

Am Sonntag begeisterte die Grundschule Obernbeck die Besucher mit einem weihnachtlichen Theaterstück. Das Stück handelt von Paco, einem Jungen aus Mexiko. „Er möchte die Weihnachtsgeschichte in seinem Heimatland Mexiko nachspielen“, erzählte Katharina Stürmer-Strassner, Leiterin des Theaterstücks. Unterstützt wurde das Schauspiel durch den Kinderchor unter der Leitung von Uwe Katenbrink. Dieser überzeugte mit weihnachtlichen Liedern wie “Weihnachten ist nicht mehr weit”. Anschließend hatten die Besucher vielfältige Möglichkeiten, auf dem Markt nach Weihnachtsgeschenken Ausschau zu halten. Martina Heimsath verkaufte zum Beispiel an ihrem Stand selbst gemachte Holzprodukte und Liköre. Viele Besucher nutzten das Markttreiben auch zum Klönen in geselliger Runde.