Von Freya Schlottmann

Löhne (WB). In vielen Familien ist Plattdeutsch früher eine Art Muttersprache gewesen. So auch bei Dr. Wilhelm Knicker aus Mennighüffen. Mittlerweile lernen nur noch wenige Kinder Plattdeutsch. Und auch zahlreiche Erwachsene, die mit dem Plattdeutschen aufgewachsen sind, haben vieles von der traditionellen Sprache vergessen, weil sie nicht mehr oft gesprochen wird. Wilhelm Knicker hat deshalb ein eigenes Wörterbuch herausgebracht, mit dem das „Plattdütsk in der Ravensberger Region in und um Mennighüffen“ wieder aufgefrischt werden kann.

Auf knapp 460 Seiten hat der 82-Jährige in den vergangenen drei Jahren eine beeindruckende Sammlung an Plattdeutschen Wörtern und Begriffen zusammengetragen. Allesamt seien sie dem Mennighüffener Plattdeutsch zugeordnet, erzählt Wilhelm Knicker. „Es gibt nämlich sehr viele verschiedene Arten des Plattdeutschen, die sich je nach Region voneinander unterscheiden“, erklärt er. So differenziere sich das „Mennighüffener Platt“ bereits von der Wulferdingsener Version. „Zwischen Mennighüffen und Wulferdingsen verläuft eine Sprachgrenze. Ab Wulferdingsen wird ein nordisches Platt gesprochen, während in Mennighüffen und Umgebung eben unser Mennighüffener Platt gesprochen wird“, sagt Knicker.

Sprachgrenze zwischen Mennighüffen und Wulferdingsen

Neben unzähligen Begriffen, die sowohl von Platt auf Hochdeutsch als auch umgekehrt aufgelistet sind, enthält sein Buch aufgrund der Unterschiede auch einen Grammatikteil. Darin wird beispielsweise die Aussprache erklärt. „Das Mennighüffener Platt zeichnet sich vor allem durch Diphthonge, also Doppellaute oder Zwielaute, aus“, berichtet der 82-Jährige. So würden in den Wörter viele „ui“ und „oi“ vorkommen.

Aber auch grammatische Eigenheiten des Plattdeutschen hat Knicker in seinem Werk erklärt. „Im Platt gibt es zum Beispiel keinen Genitiv. Stattdessen wird der Dativ genutzt“, sagt er. Wer also in Mennighüffen mal auf Platt von „Knicker seinem Buch“ hören sollte, wird spätestens beim Lesen des Buches erfahren, dass damit „Knickers Buch“ gemeint ist.

Eine Art Kindheitserinnerung

Für Wilhelm Knicker ist das Wörterbuch eine Art Kindheitserinnerung und Lebenswerk zugleich. „Ich habe als Kind mit meiner Mutter und meinen Großeltern zuhause nur Plattdeutsch geredet. Ihnen war es aber sehr wichtig, dass ich auch Hochdeutsch lerne“, erzählt der gebürtige Löhner. Während der Schulzeit in der Volksschule Bersebach und dem Aufbauzug in Mennighüffen habe er dann fast ausschließlich Hochdeutsch gesprochen. Während seiner Ausbildung zum Elektriker in Mennighüffen und dem Studium der Nachrichtentechnik in Hannover habe er die Plattdeutschen Wörter dann mehr und mehr vergessen. „Meine Frau Hannah kam ebenfalls aus Hannover und hat kein Platt gesprochen“, berichtet Knicker, der später noch Mathematik und Informatik studiert, lange Zeit als technischer Leiter am Klinikum in Herford gearbeitet und mit 59 Jahren schließlich noch an der Medizinischen Hochschule in Hannover in Biologie promoviert hat.

Ein Faible für Plattdeutsch hat Wilhelm Knicker über die Zeit stets behalten. Als er 1973 mit seiner Frau Hannah von Hannover wieder nach Mennighüffen gezogen ist, ist er sofort der Plattdeutschen Gesprächsgruppe beigetreten, die Pfarrer Heinz Schlüter mittlerweile leitet. „Dadurch ist mein Platt wieder flotter geworden“, erzählt Knicker.

Kontakte zur Fakultät für Germanistik und Literaturwissenschaften

Weil er für die Kirchengemeinde Siemshof in Mennighüffen-Ost häufiger Texte und Berichte auch auf Plattdeutsch verfasst hat, ermutigte Löhnes Heimatforscher Karl Sieveking Knicker irgendwann, ein Wörterbuch zu schreiben. „Die Idee hat mir gefallen. Vor drei Jahren habe ich dann angefangen, am PC eine Tabelle mit Wörtern zu erstellen. Die ist dann über die Zeit weiter gewachsen und schließlich ist das Buch entstanden“, sagt der 82-Jährige.

Über Kontakte zur Fakultät für Germanistik und Literaturwissenschaften der Uni Paderborn, für die Knicker gelegentlich Plattdeutsche Wörter für Forschungsprojekte vertont, ist er schließlich auch an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) gelangt. Dieser habe Knicker gefördert und für ihn den Agenda-Verlang aufgetan, der das Wörterbuch schließlich herausgebracht hat. „Für die viele Hilfe habe ich dem Verlag das Buch geschenkt und ziehe keinen finanziellen Nutzen darauf“, sagt der Mennighüffener.

Zu kaufen gibt es „Plattdütsk in der Ravensberger Region in und um Mennighüffen“ für 24 Euro im Buchhandel und im Internet unter der ISBN 978-3-89688-652-1.