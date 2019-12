Von Lydia Böhne

Löhne (WB). 2960 Medien in acht Wochen – die 160 Teilnehmer des Sommerleseclubs haben in diesem Jahr beeindruckendes geleistet. „Ich bin begeistert, wie fleißig gelesen wurde“, lobte Gertrud Robbes, Leiterin der Stadtbücherei Löhne. Als Belohnung erhielten die Kinder und Erwachsenen kleine Präsente.

Der Sommerleseclub wartete in 2019 gleich mit zwei Neuerungen auf: Erstmals gab es keine Unterteilung zwischen Teilnehmern der weiterführenden Schulen und der Grundschulen, die bis dato im Wettbewerb unter dem Titel Sommerleseclub Junior geführt wurden. Stattdessen gab es die Möglichkeit, ein Team zu bilden. Dazu hatten sich entweder mehrere Freunde oder, wie im Falle von Jonas, Anna und Mama Ruth Thies, Familienmitglieder zusammengeschlossen. Denn auch das war in diesem Jahr neu: In der Kategorie Teams waren auch erwachsene Leser zugelassen. Angemeldet hatten sich 96 Einzelteilnehmer sowie 30 Teams mit 64 Beteiligten. Vertreten waren unter den 160 Anmeldungen Kinder und Jugendliche aller Löhner Grund- und weiterführenden Schulen.

Teilnehmer führen Logbücher

Ihre Erfolge haben die Teams in Logbüchern festgehalten. Ausleihen konnten die Teilnehmer nicht nur Bücher, auch CDs und Tonie-Figuren waren im Wettbewerb erlaubt. Gestaltet werden konnten sie entweder Zuhause, zwischendurch an einem Tisch in der Stadtbücherei oder im Rahmen von zwei Gestaltungsworkshops in der Bücherei. „Die Logbücher sind wunderschön geworden, ihr habt euch viel Mühe gemacht“, sagte Gertrud Robbes bei der Prämierung. Neben den vermerkten Titeln, die gelesen oder gehört wurden, hatten die Teammitglieder Bilder ausgemalt, Fotos eingeklebt oder aufgemalt, wo sie den Sommer hindurch überall gelesen haben.

Gertrud Robbes (links), Leiterin der Stadtbücherei Löhne, und Bürgermeister Bernd Poggemöller (rechts) haben die schönsten Logbücher ausgezeichnet. Diese haben Benne (von links), Gerrik, Sinja, Ramona Luther (Team Martin Luther), Hannes, Jasper (Team Lesebrüder), Philipp, Jonas (Team Die rasanten Leseratten), Marla, Marie-Johanne, Nike, Fina (Team Happy Reading Stars), Ruth Thies, Jonas und Anna beim Sommerleseclub gestaltet. Foto: Lydia Böhne Gertrud Robbes (links), Leiterin der Stadtbücherei Löhne, und Bürgermeister Bernd Poggemöller (rechts) haben die schönsten Logbücher ausgezeichnet. Diese haben Benne (von links), Gerrik, Sinja, Ramona Luther (Team Martin Luther), Hannes, Jasper (Team Lesebrüder), Philipp, Jonas (Team Die rasanten Leseratten), Marla, Marie-Johanne, Nike, Fina (Team Happy Reading Stars), Ruth Thies, Jonas und Anna beim Sommerleseclub gestaltet. Foto: Lydia Böhne

Prämiert für die schönsten Logbücher wurden folgende Teams: Happy Reading Stars (Nike und Fina Heidenreich, Marla Albrecht und Marie-Johanne Büscher), Martin Luther (Gerrik, Sinja und Mama Ramona Luther), Team Best (Kian, Charlotte, Zooey und Mama Julia Best), Die rasanten Leseratten (Philipp und Jonas Hammersen), Das Team vom Lande (Jonas, Anna und Mama Ruth Thies) sowie Lesebrüder (Jasper und Hannes Rochow). Insgesamt haben die Teammitglieder 1277 Medien ausgeliehen.

Gutscheine für Buchhandlung ausgeteilt

In der Kategorie Einzelteilnehmer sind folgende Teilnehmer als jeweils fleißigster Leser ihrer Schule ausgezeichnet worden: Bei den Grundschulen (GS): Alessa Lindner (GS Obernbeck), Alesia Meide (GS Gohfeld), Johann Sundermeier (Grundschulverbund Mennighüffen-Halstern, Standort Mennighüffen), Jule Falkenau (Grundschulverbund Mennighüffen-Halstern, Standort Halstern), Mia Sprenger (GS Mennighüffen-Ost), Leon Chatila (GS Melbergen-Wittel), Aneli Krauß (GS Löhne-Bahnhof).

Bei den weiterführenden Schulen: Alina Kuhn (Städtische Realschule Löhne), Zoe Schwoch (Goethe-Realschule), Ina Schneider (Bertolt-Brecht-Gesamtschule), Clea Lena Dick (Städtisches Gymnasium Löhne), Ole Stuke (Opticus-Schule Bielefeld).

950 Medien wurden von den Grundschülern, 584 Medien von den Schülern der weiterführenden Schulen sowie 149 Medien von Schülern auswärtiger Schulen und Förderschulen ausgeliehen.

Die Schwestern Nike und Fina Heidenreich hatten sich für das Team Happy Reading Stars mit ihren Freundinnen Marla Albrecht und Johanne Büscher zusammengetan. Bücher und Hörbücher haben sie regelrecht verschlungen. Gelesen wurde auf der Terrasse, auf dem Sofa oder im Bett. Den gewonnenen Gutschein für die Buchhandlung Dehne hat Nike schon fest eingeplant: „Ich möchte mir davon das Buch Riverdale zur gleichnamigen Serie holen.“