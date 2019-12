Radfahren in Löhne macht nicht überall Spaß: Die Politik setzt daher auf Alternativrouten, um die Sicherheit zu erhöhen. Foto: dpa

Löhne (WB/dom). Radfahren in Löhne soll sicherer werden. Deshalb hat der Rat beschlossen, dass die Verwaltung neue Parallelrouten für Radler im gesamten Stadtgebiet finden soll. Im Fokus stehen dabei zunächst der Norden der Lübbecker Straße und die Werster Straße.

Dieses Ansinnen der SPD-Fraktion ergänzt einen Antrag der Grünen vom März, der seinerzeit auch einstimmig beschlossen worden war. Entlang der Hauptverkehrsstraßen sollen alternative Fahrradrouten geschaffen werden. Eine solche Strecke östlich der Lübbecker Straße ist bereits gefunden worden.

Sie soll Vorbild für weitere Parallelrouten westlich der Lübbecker Straße und entlang der Werster Straße sein. Nach Einschätzung der Verwaltung könnte eine solche Route vor allem an der Werster Straße, die demnächst saniert wird, „unmittelbar für mehr Sicherheit und Komfort“ beim Radfahren sorgen.

Dass dieses Thema unter den Nägeln brennt, machte zuletzt auch die Unfallkommission im Kreis Herford deutlich. Sie hatte den Bereich Werster Straße/Im Büschen/Am Bach als Unfallschwerpunkt aufgeführt. Zudem teilten die Experten mit, dass in Löhne auch die L 860 im Abschnitt Brückenstraße/Autobahn 30 (Fahrtrichtung Osnabrück), Hägerstraße/Auf dem Keile sowie Bünder Straße/Kurvenbereich in Höhe Hausnummer 302 besonders gefährliche Stellen seien.

Aus dem Beschlussvorschlag wurde vor der Abstimmung lediglich die Anmerkung gestrichen, dass „insbesondere in Mennighüffen“ Alternativrouten gesucht werden sollen. Das war vielen Ratsmitgliedern nämlich zu sehr örtlich begrenzt. Man solle lieber das gesamte Stadtgebiet ins Blickfeld nehmen, so der Tenor. Schließlich müsste das Fahrradfahren in der Werrestadt insgesamt sicherer gemacht werden.