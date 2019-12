Der Kinderchor hat beim Christkindlmarkt viele bekannte Weihnachtslieder in der Martin-Luther-Kirche gesungen. Foto: Silas Ekelhoff

Löhne-Ort (WB/sek). Die Besucher des Christkindlmarktes an der Löhner Martin-Luther-Kirche haben am dritten Adventswochenende die Magie der Weihnachtszeit zu spüren bekommen. Zur Eröffnung am Samstag wurden viele bekannte Weihnachtslieder von einem Kinderchor unter der Leitung von Gaby Palte dargeboten.