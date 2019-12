Große Augen haben die zahlreichen kleinen Besucher des Löhner Winterzaubers am Wochenende gemacht. Der Nikolaus ist nämlich vorbei gekommen und hat Schokoweihnachtsmänner und Stutenkerle verteilt. Foto: Kristin Wennemacher

Von Kristin Wennemacher

Löhne (WB). Diverse Weihnachtskonzerte, ein Besuch des Nikolauses und noch vieles mehr hat es am Wochenende beim Winterzauber zu entdecken gegeben. Auf dem Findeisenplatz und in der Werretalhalle hat an zwei Tagen ein abwechslungsreiches Programm auf die Besucher gewartet.