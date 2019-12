Schnäppchenjäger finden in der Recyclingbörse eine große Auswahl an Porzellan.

Schnäppchenjäger finden in der Recyclingbörse eine große Auswahl an Porzellan. Foto: Eva-Lotta Dehne

Auch Bekleidung gibt es in der Löhner Filiale reichlich. Der Trend zum Second-Hand-Gebrauch steige immer mehr an, stellen die Mitarbeiter der Recyclingbörse fest. Foto: Eva-Lotta Dehne

Von Eva-Lotta Dehne

Löhne (WB). Des einen Müll ist des anderen Schatz – so könnte das Motto der Recyclingbörse lauten. Seit 25 Jahren ist die Filiale in Löhne an der Industriestraße 34 Anlaufpunkt für Schnäppchenjäger.

Aber wer hier nur sozial schwächere Kunden vermutet, der irrt. „Wir sind weder ein Sozialkaufhaus, noch ein Antiquitätengeschäft“, betonte Claudio Vendramin, Vorsitzender vom Arbeitskreis Recycling beim Kreis Herford. Leute aus allen Bevölkerungsschichten kämen zum Stöbern in die Filialen.

Kleidung, Bücher, Elektrogeräte und mehr

Und das Angebot ist reichhaltig: Von Kleidung und Bücher über Elektrogeräte bis hin zu Möbelstücken und Haushaltsutensilien ist wirklich alles erhältlich. Die eine Hälfte davon werde direkt vor Ort in Löhne gespendet, die andere sei aus der Leitstelle in Herford, sagte Vendramin.

Der nachhaltige Leitgedanke in allen Recyclingbörsen: Den Verbrauch von Ressourcen, beispielsweise von Wasser, in der Umwelt einzuschränken. „Das Ziel ist vor allem die Wiederverwendung von vielen Gegenständen und Kleidung“, berichtete er. In Löhne klappt das offensichtlich super. „Unsere Umsätze steigen“, äußerte Claudio Vendramin in diesem Zusammenhang zufrieden. Der größte Teil davon stamme aus dem Verkauf von Kleidung.

Der gesamte Warenbestand in der Halle sei von regelmäßigem Wechsel bestimmt. „Kleidung bleibt bei uns nicht länger als drei Wochen, Bücher maximal zwei Monate“, erläuterte der Vorsitzende. Jeden Dienstag werde das gesamte Inventar überprüft. Sei das Ablaufdatum überschritten, werde die Ware entsorgt.

Das steigere natürlich auch die Attraktivität, schließlich kaufe man nur Einzelstücke zu einem günstigen Preis, sagte Claudio Vendramin. Deswegen sei auch am Mittwoch immer am meisten los, wenn die neue Ware reinkomme, fügte Filialleiter Ralf Schmidt hinzu.

Großer Personalaufwand

Auf diese Weise werde einiges wiederverwertet. Vendramin kennt die Zahlen: „Wir verwerten zwischen fünf und acht Prozent des Elektroschrotts sowie etwa zehn Prozent des Sperrmülls im Kreis Herford.“

Der ständige Wechsel im Inventar bedeutet gleichzeitig einen großen Personalaufwand. Aber auch hier setzt man auf einen sozialen Grundgedanken. Insgesamt 150 Mitarbeiter sind in acht Filialen in den Kreisen Herford und Lippe sowie in der Stadt Bielefeld tätig. Ein Großteil kommt aus der Langzeitarbeitslosigkeit oder aus Maßnahmen zur Eingliederung. Jeder werde im Verkauf, an der Kasse oder in der Warenwirtschaft geschult.

„In Löhne haben wir zurzeit etwa 20 Mitarbeiter“, erklärte Filialleiter Schmidt. Er war selbst vor seiner Tätigkeit in der Recyclingbörse lange arbeitslos. Seit 2014 ist er nun schon dort und hat sich vom Mitarbeiter zum Filialleiter hochgearbeitet.

Auch Bürgermeister Bernd Poggemöller kam zum Gratulieren vorbei, im Gepäck eine Vier-Kilo-Dose Kekse für die Mitarbeiter. Er freute sich nicht nur über das 25-jährige Bestehen der Börse, sondern auch über die hervorragende, langjährige Zusammenarbeit mit der Stadt. „Das ist schon ein Hammer. Es ist schön, diese Entwicklung zu sehen.“

Im Hinblick auf das Jubiläum wurde die Halle an der Industriestraße im vergangenen Monat frisch renoviert. Umkleidekabinen, Böden und Kleiderständer erstrahlen jetzt in neuem „alten“ Glanz. Bei der Renovierung stand nämlich ebenso das Recycling im Vordergrund. „Der Teppichboden ist teilweise aus dem Marta in Herford“, verriet Claudio Vendramin in diesem Zusammenhang. In der Recyclingbörse in Löhne findet man also für alles eine neue Verwendung.