Von Lydia Böhne

Löhne (WB). Englisch, spanisch oder portugiesisch – beim Weihnachtskonzert der Musikschule der Stadt Löhne am Donnerstagabend in der Kirche St. Laurentius ist es international zugegangen. Neun Ensembles haben weihnachtliche Stücke aus verschiedenen Teilen Europas gespielt.

„Es ist viele Jahre her, dass wir so ein Weihnachtskonzert veranstaltet haben“, sagte Gerhard Sowa. Eine Tradition, die der Musikschulleiter nun wieder aufleben lassen möchte. Mehr als 100 Besucher waren zum Konzert in die Kirche St. Laurentius gekommen. Die offene Architektur der Kirche und die tolle Akustik machten sich die 90 Instrumentalisten bei der Konzertkonzeption zunutze. Sie bespielten die Örtlichkeit aus verschiedenen Winkeln und sorgten so für räumliche Variation. Mal konnten die Besucher die Klänge frontal erleben, mal erklang die Musik aus dem hinteren Teil der Kirche.

Zur musikalischen Einstimmung wurden die Besucher schon vor der Tür vom Blechbläserquintett „Blech gehabt“ mit Melodien deutscher Weihnachtslieder empfangen. In der Kirche ging es dann internationaler zu. Das Klarinettenquartett „Caprizzio“ beispielsweise hatte sich drei englische Stücke ausgesucht. Unter anderem spielten die Instrumentalisten „When a Child is Born“ und „Rudolph the Red-Nosed Reindeer“. Das Blockflötenensemble unter der Leitung von Renate Fassnacht hatte sich das spanische Stück „Con amores, la mi madre“ von Juan de Anchieta sowie das traditionelle portugiesische Lied „Adeste Fideles“ ausgesucht.

Extra für das Weihnachtskonzert der Musikschule hatte sich das Gitarrenensemble unter der Leitung von Andreas Scheinhütte gebildet. Die Musikschüler präsentierten eine Weihnachtssuite. Beinahe wäre es aus Krankheitsgründen nicht zum Auftritt des Saxofonquartetts „Djebtett“ gekommen. Glücklicherweise hatte sich in den Reihen der weiteren Instrumentalisten Ersatz gefunden, der kurzerhand eingesprungen war. Dass der Formation dennoch ein Tenor fehlte, konnten die Musiker gekonnt kaschieren. „Es hat toll geklungen. Danke, dass ihr gewagt habt, aufzutreten“, lobte Gerhard Sowa. Vom Publikum gab es bestätigenden Applaus. Die Zugabe gestalteten alle Ensembles gemeinsam. Während die Besucher den Text von „Oh du fröhliche“ sangen, erfüllten die etwa 90 Mitwirkenden der Musikschule die Kirche mit einem stimmungsvollen Klang.