Von Frank Dominik Lemke

Löhne-Wittel (WB). Die evangelische Lukaskirche auf dem Wittel wurde zu klein für das musikalische Ereignis. Vor diesem Hintergrund haben das Blechbläserensemble „Wittel Brass“ und der Chor „Vocalize“ ihr Adventskonzert in diesem Jahr in der Matthäuskirche in Mahnen gegeben. Die ist zwar größer, der Platz hat für die zahlreichen Gäste des Konzertes jedoch auch am vierten Advent erneut kaum ausgereicht.