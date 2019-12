Von Freya Schlottmann

Löhne (WB). Die anstehende Bonpflicht spaltet die Gemüter. Vom 1. Januar an sind alle Betriebe dazu verpflichtet, für jeden Kauf einen Beleg auszudrucken, selbst wenn ein Kunde diesen nicht wünscht. Nicht nur bei den Kunden dürfte dieses neue Gesetz bald für einen Zettelüberfluss sorgen und gelegentlich zu schlechter Laune führen, argumentieren viele Gesetzesgegner. In Löhne sehen auch einige Betriebsinhaber diese neue Pflicht kritisch.

Das Ziel des Finanzministeriums mit der neuen Belegpflicht ist es, Steuerbetrug zu vermeiden und Manipulationen von Ladenkassen zu verhindern. Jürgen Horst, Inhaber der Fleischerei Horst an der Lübbecker Straße schließt sich mit seiner Meinung dazu der der Gesetzesgegner an. „Das ist völliger Irrsinn. Durch dieses Gesetz wird jeder Betrieb sofort unter Generalverdacht der Steuerhinterziehung gestellt. Damit wird das Pferd aber von der falschen Seite aufgezäumt“, meint Jürgen Horst. Die Kunden seiner Fleischerei würden auch jetzt schon gefragt, ob sie einen Beleg wünschen.

Seine Kasse könne natürlich automatisch einen Beleg ausdrucken, sagt Horst. „99 Prozent der Kunden wollen aber keinen und sind genervt von der ständigen Fragerei. Jetzt muss ich denen den Bon noch in die Hand drücken, ob die wollen oder nicht“, sagt der Inhaber. Er werde ab dem 2. Januar nun eine große Mülltonne neben den Verkaufstresen stellen, in der seine Kunden die Belege dann direkt nach dem Kauf entsorgen können. „Das ist aber alles einfach unnötig. Vor allem bei Kleineinkäufen und Kleinstbeträgen wollen viele keinen Beleg mitnehmen und werden ihn nun direkt nach dem Druck in die Tonne werfen“, meint Jürgen Horst.

„Dieses Gesetz ist einfach witzlos“

Ähnlich sieht das auch Maike Garrels für ihr Friseurgeschäft an der Bültestraße: „Dieses Gesetz ist einfach witzlos.“ Auch sie würde ihren Kunden standartmäßig immer einen Beleg anbieten, diesen aber nur auf Wunsch ausdrucken. „Die meisten fragen dann aber, was sie damit denn sollten und nehmen keinen“, sagt Garrels. Weil die Belege auf wenig umweltschonendem Thermopapier gedruckt werden müssten, könnten diese zudem nicht über den Papiermüll entsorgt werden, kritisiert die Friseurin weiter. „In Sachen Umweltschutz ist das also totaler Blödsinn.“

Vor allem das Argument der besseren Kontrolle und Vermeidung von Steuerhinterziehung hält Arno Simon von der gleichnamigen Bäckerei in Löhne für Quatsch. „Die Kassen sind konform für das Finanzamt. Die Geräte registrieren jeden Tastendruck und speichern alles ab. Sie sind also auch jetzt schon manipuliersicher“, sagt Arno Simon. Dass die neue Belegpflicht also etwas in puncto Schutz vor Steuerhinterziehung ändern würde, hält der Bäcker für unwahrscheinlich. „So ein Zettelchen bewirkt da nichts. Wirkliche Betrüger finden auch ohne einen Bon ihren Weg“, meint Arno Simon. Auch in seinem Bäckereigeschäft hätten die Kunden immer die Möglichkeiten, einen Bon mitzunehmen. Die meisten würden aber darauf verzichten.

Regierung sollte die Energie in andere Projektre stecken

„Es wäre besser, die Regierung würde mehr Energie dafür verwenden, umweltfreundlichere Alternativen zum Thermopapier zu fördern statt dieses Gesetzes“, sagt der Bäcker.

Emre Bayata, Inhaber des City-Döner-Imbisses an der Bünder Straße, sieht der Belegpflicht dagegen gelassener entgegen. „Für uns ändert sich nichts. Wir drucken sowieso immer einen Bon aus“, sagt Bayata. Zwar würden auch bei ihm viele Kunden auf einen Beleg verzichten, gedruckt würden sie aber auch künftig weiterhin. „Wir heben die Belege immer bis abends auf, falls doch noch mal jemand zurückkommt und einen Bon haben will“, sagt der Gastronom.