Von Frank Dominik Lemke

Löhne-Obernbeck (WB). Die Spanier essen Weintrauben. Die Franzosen stoßen mit Champagner an. In Norddeutschland gehören Berliner zu Silvester dazu. Die Nachfrage in Löhne ist groß. Alleine die Bäckerei Rost hat seit Weihnachten mehr als 5000 Berliner gebacken.

Berliner aus der Löhner Bäckerei Rost Fotostrecke

Foto: Frank Dominik Lemke

Bei der Familie Rost sind die noch Handarbeit. „Berliner von der Stange gibt’s beim Discounter. Wir machen echtes Handwerk“, sagt Inhaber Sascha Rost. Dafür steht er mit seiner Frau morgens um 1 Uhr auf. In der Bäckerei in Obernbeck rühren sie den Teig an, geben ihm die Grundform und backen ihn bei 180 Grad für genau zwei Minuten.

„Ein guter Berliner braucht Zeit“, sagt Sascha Rost. Am Anfang muss der Teig 45 Minuten ruhen, damit die Hefe darin aufgehen kann. Der Bäckermeister achtet auf die richtige Mischung der Zutaten. Die Marmelade kommt nach dem Backen rein, dann der Zucker oben drauf. Alles muss stimmen, damit seine Frau Tanja die frischen Berliner schließlich nach vorne ins Geschäft bringen kann.

Discounter-Ware kann bereits mehrere Monate alt sein

Wer am 31. Dezember einen ihrer vier Standorte besucht, wird nur das süße Zuckergebäck in der Auslage finden. „Egal, was Sie sonst reinlegen: Das bleibt liegen. Die Löhner sind an Silvester ganz verrückt nach Berlinern“, sagt Tanja Rost. Die ersten Vorbestellungen kommen jedes Jahr gleich nach Weihnachten herein. Das Familienunternehmen backt die Berliner nach alter Tradition mit Marmelade. Wer will, kann sie auch mit Nutella, Amaretto oder weiteren Füllungen bekommen.

Silvester hat die Bäckerei Rost in Obernbeck, Gohfeld, Ostscheid und Bad Oeynhausen-Werste von 6 bis 13 Uhr geöffnet. Michael Kirchhoff hat die Berliner schon probiert: „Schmeckt herrlich. Ich bin hier seit vier Jahren Kunde. Dass die echtes Handwerk machen, schmeckt man einfach“, sagt der Obernbecker.

So manche „frisch gebackene“ Teigware im Backshop oder beim Discounter kann Wochen oder Monate alt sein: maschinell hergestellt, tiefgefroren, per Lkw angeliefert und schließlich aufgebacken. Das spart Zeit und Geld. Doch Familie Rost hat sich für den alten Weg entschieden: „Deswegen sind wir Bäcker. Das ist unsere Berufung“, sagt Sascha Rost.