Löhne/Bielefeld (WB/dom). Das erleben selbst Polizisten in der Großstadt nicht jeden Tag: In Bielefeld sind gleich sechs Frauen in einem Kaufhaus auf Diebestour gewesen. Es handelt sich um zwei Löhnerinnen (15 und 36 Jahre alt) und vier Damen aus Spanien im Alter von 17, 21, 24 und 42 Jahren.

Sie zogen in den Umkleiden hochwertige Kleidung an, die sie nicht bezahlen wollten, und versteckten noch allerlei andere Gegenstände in ihren Taschen. Doch einem Mitarbeiter kam die Sache Spanisch vor. Er alarmierte die Polizei. Bei der Kontrolle kamen dann die verschiedensten Waren zum Vorschein.

Diverse Waren versteckt

Die 15- bis 42-Jährigen hielten sich gegen 16.45 Uhr in dem Kaufhaus an der Bahnhofstraße in der Bielefelder Fußgängerzone auf. Dabei schienen sie sich vor allem für hochwertige Kleidung zu interessieren. Mehrmals nahmen sie Sachen von den Ständern und gingen damit weg. Nach einiger Zeit kamen sie wieder, ohne die Kleidung zurückzuhängen.

Dies fiel einem 33-jährigen Mitarbeiter auf, der die Polizei verständigte. Die Beamten fanden bei den Frauen reichlich Diebesgut. Scheinbar war es den Damen gelungen, diverse Gegenstände an und in ihrer Kleidung zu verstecken – ein Videospiel, Kopfhörer, eine Handyhülle, Handtaschen und Ohrringe. Auch die Kleidung war zum Teil Eigentum des Kaufhauses.

Noch mehr Diebesgut im Kofferraum

Eine der Frauen hatte einen Autoschlüssel bei sich. Das dazugehörige Parkticket deutete den Polizisten den Weg. Im Kofferraum fanden die Polizisten noch mehr Diebesgut: Spiegel, Parfumflaschen, Kinderspielzeug, Kissenbezüge, Schmuck und Kleidung. Der Wert lag im vierstelligen Bereich. Alle Frauen mussten mit zur Polizeiwache. Drei von ihnen konnten das Präsidium noch am Abend verlassen, die anderen drei kamen gegen Zahlung einer Sicherheitsleistung am Freitag frei.