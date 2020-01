Von Kristin Wennemacher

Zu Gast war der Künstler Peter Eickmeyer, der in der Aula mit einer sogenannten Graphic Novel über „Im Westen nicht Neues” in den spannenden Projekttag einleitete. Eine Graphic Novel ist vergleichbar mit einem Comic, besteht aber zum Großteil aus Text. Peter Eickmeyer hat illustriert, seine Frau Gaby von Borstel den Text bearbeitet, veröffentlicht wurde das Buch 2014.

Auch lernten die zahlreichen Schüler des 13. Jahrgangs die Rezeptionsgeschichte zum Werk und die Graphic Novel kennen. Es folgte eine Gruppenarbeitsphase in den jeweiligen Bereichen, welche die Schüler vorher auswählen konnten.

Das Fach Kunst leitete Peter Eickmeyer und zeigte sieben Schülern die Erstellung einer Graphic Novel. „Man kann in vier Stunden keinen Comic entwickeln”, sagte er. „Zunächst mussten sie lernen, die Angst vorm weißen Blatt zu überwinden.” Danach folgte die Storyentwicklung, das Erstellen von seriellen Bildfolgen und auch das richtige Anwenden von Zoom oder passenden Perspektiven.

Schülerin entwickelt Kurz-Comic zum Ersten Weltkrieg

Schülerin Lea Czylwick hat einen kurzen Comic zum Ersten Weltkrieg entwickelt. Er handelte von einer Familie, die unter den Umständen des Krieges leidet. Leider hat dieser ein trauriges Ende: Die Familie bekommt einen Brief, in dem vom Tod des Vaters berichtet wird.

Im Fach Musik beschäftigten sich die Schüler mit dem „Kanonensong” und gestalteten diesen auf heutige Verhältnisse um. Im Fach Geschichte gab es die meisten Projekte, darunter das Bearbeiten einer Feldpost, Überprüfen der Darstellungen in Presse und Tagebüchern oder das Kennenlernen der damaligen Kriegstechniken.

Sowohl für Schüler als auch für Lehrer war es ein interessanter Tag. „Es ist toll, die Schüler beim Schwerpunkt abzuholen”, sagte Ingo Daus, Musiklehrer und Koordinator für kulturelle Bildung. Außerdem habe der Erste Weltkrieg einen hohen Stellenwert in der Abiturprüfung in Geschichte.

Lehrerin ist von vielfältigem Projekttag sehr begeistert

Auch Lehrerin Cordula Kassner war vom Projekttag begeistert: „Man hätte eine Stecknadel fallen hören können. So ruhig haben sie gearbeitet”, sagte sie. Sie betreute das Projekt, in dem die Feldpostbriefe bearbeitet wurden. Zwei Schüler hätten sogar die französischen Briefe übersetzt. „Das zeigt, dass auf beiden Seiten die gleichen Probleme waren”, erklärte sie.

Ermöglicht hat den Projekttag die Jugendkunstschule gemeinsam mit dem Jugendzentrum Riff und dem Einsatz mehrerer Lehrer des Gymnasiums. Mit einer Multimediapräsentation begeisterte Peter Eickmeyer bereits im Jahr 2018 Schüler des Gymnasiums. „Wir hielten es für eine gute Idee, dies in die Schule zu bringen”, erinnerte sich Jürgen Schwartz, Medienpädagoge in der Jugendkunstschule. „Wir würden uns freuen, das Projekt 2021 wiederholen zu können”, sagte Christian Redecker vom Jugendzentrum Riff.