Von Jenny Karpe

Löhne (WB). Ganz in Schwarz und nicht zu stoppen: Die „Big Balls“ zollen seit Anfang der 1990er­ Jahre Bon Scott und AC/DC Tribut. Am Samstag haben sie über zweieinhalb Stunden in der Werretalhalle gerockt. Energische Gitarren, coole Riffs und ein unverkennbarer Schlagzeug-Rhythmus – und plötzlich ist da die Stimme von Bon Scott.

Mit „Bad Boy Boogie“ beginnt das Konzert der „Big Balls“. Das Publikum in der ausverkauften Werretalhalle jubelt, „bangt“ mit dem Kopf und reckt die mit den Fingern geformte „Pommesgabel“ in die Luft. Natürlich steht nicht Bon Scott auf der Bühne, denn der Sänger verstarb Anfang 1980. Aber Thomas „Chicken“ Klaus klingt verblüffend ähnlich.

Keine Spur von Lampenfieber

Seit 2001 hat sich die Bandkonstellation nicht mehr verändert. Peter Koller (Lead-Gitarre), Christian Sender (Rhythmus-Gitarre), Matthias Haverkamp (Bass) und Garrelt Riepelmeier (Schlagzeug) treten etwa alle zwei Wochen gemeinsam auf. Gegründet hat sich ihre Band 1992 auf dem „Umsonst- und-draußen“-Festival in Vlotho. Bis zum ersten Konzert sollten aber zwei Jahre vergehen. Mittlerweile ist die Band längst eingespielt und so entspannt, dass auch direkt vor dem Auftritt keine Spur von Lampenfieber zu sehen ist.

Bassist Matthias Haverkamp ist der Ruhepol der Band und seit 1997 dabei. Foto: Jenny Karpe Bassist Matthias Haverkamp ist der Ruhepol der Band und seit 1997 dabei. Foto: Jenny Karpe

In der „hörBar“ waren die „Big Balls“ nun zum vierten Mal zu Gast. Die Musiker konzentrieren sich vorrangig auf die AC/DC-Alben bis 1980, also auf die Ära von Bon Scott und das anschließende „Back in Black“-Album, das mit mehr als 50 Millionen Tonträgern das zweitmeistverkaufte Album der Welt ist.

„Wir spielen gerne eine Mischung aus Klassikern und unbekannteren Schätzen«, sagte Gitarrist Christian Sender, der in der Band die Rolle von Malcolm Young übernimmt. Zur Setlist gehörten am Samstag neben „Highway to Hell“ und „Thunderstruck“ auch „The Jack“ und „Go Down“. Für den Gitarristen macht „TNT“ besonders viel Spaß beim Spielen. „Am schönsten ist es, wenn die Band im Laufe des Auftritts zu einer Einheit verschmilzt“, sagte Christian Sender.

Fantreffen in Lüdenscheid

Neben den Konzerten freut er sich auf das jährliche AC/DC-Fantreffen in Lüdenscheid, das immer am 19. Februar stattfindet – dem Todestag von Bon Scott. Auch in der Werretalhalle waren viele langjährige Fans der australischen Band im Publikum. „Die Bon-Scott-Ära war einfach die beste. Ich finde es verblüffend, wie nah der Sänger von den ‚Big Balls‘ an die originale Stimme kommt“, sagte Besucher Jörg Baumgärtner. „In der Werretalhalle kann man den AC/DC-Sound für einen viel günstigeren Eintrittspreis in einer intimen Atmosphäre bekommen.“

Thomas „Chicken“ Klaus hat eine außergewöhnliche Stimme. Foto: Jenny Karpe Thomas „Chicken“ Klaus hat eine außergewöhnliche Stimme. Foto: Jenny Karpe

Ihren nächsten Auftritt haben die „Big Balls“ am Samstag, 18. Januar, im Zweischlingen in Bielefeld. In der Veranstaltungsreihe „hörBar“ in der Werretalhalle von M&S-Veranstaltungen und dem Kulturbüro spielen als nächstes am Samstag, 8. Februar, die „Queen Kings“. Das Konzert ist ausverkauft. Es gibt aber noch Restkarten für das Bruce-Spring­steen-Tribut „Bosstime“ am Samstag, 7. März. Am Samstag, 4. April, zeigt „Achtung Baby“ seine Liebe zu U2. Tickets gibt es im Kulturbüro unter Telefon 05732/100555 und bei M&S Veranstaltungen unter Telefon 05732/2362.